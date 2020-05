Die Stellvertreter in Haßfurt stehen fest

Kampfabstimmungen gab es am Montag um die Posten der stellvertretenden Bürgermeister bei der konstituierenden Sitzung des Haßfurter Stadtrates. Insgesamt drei Bewerber gab es für die zwei Posten.

Für Reiner Greich war es mehr als selbstverständlich, dass Volker Ortloff als unterlegener Bürgermeisterkandidat nun an die zweite Stelle direkt hinter Bürgermeister Günther Werner rutschen solle. So schlug der SPD-Mann seinen Stadtratskollegen vor, der aber wiederum sofort die Nominierung ablehnte. Seinerseits machte sich Ortloff für den ehemaligen CSU-Fraktionsvorsitzenden Norbert Geier stark und pries ihn als erfahrenen Lokalpolitiker, der bereits seit 18 Jahren im Stadtrat sitzt. Weiterhin gab es von Manfred Stühler (SPD) den Vorschlag, Stephan Schneider (SPD) zu wählen, der in der vergangenen Amtsperiode bereits Dritter Bürgermeister war.

Das Stimmergebnis war eindeutig: Von den 25 Stimmberechtigten votierten 18 für Geier. Nur sechs Stimmen erhielt Schneider, eine Stimme war ungültig.

Ähnlich war es bei der Wahl zum Dritten Bürgermeister. Michael Spies von der Wählergemeinschaft Haßfurt (WG), der auch der Erste Bürgermeister angehört, bezog sich auf den Wählerwillen und schlug Berthold Albert (WG) vor, der nach Bürgermeister Günter Werner das beste Stimmergebnis bei der Stadtratswahl hatte. Stephan Schneider versuchte sein Glück erneut, nachdem er wiederum von Manfred Stühler vorgeschlagen wurde. Bei dieser Wahl schnitt Schneider mit zehn Stimmen zwar besser ab, dennoch holte Berthold Albert mit 15 Stimmen die absolute Mehrheit.

Als Vorsitzende der einzelnen Fraktionen wurden benannt: Michael Spies (WG), Volker Ortloff (CSU), Manfred Stühler (SPD), Felix Zösch (Grüne) und Sven Schnös (Junge Liste).

Den Eid für ihre zukünftige ehrenamtliche Tätigkeit nahm Bürgermeister Werner insgesamt neun neuen Stadträten und Stadträtinnen ab. Für die Wählergemeinschaft sitzen Eva Biertempfel und Anja Gaukler neu am Ratstisch, während für die CSU Claudia Glückert, Ilker Özalp und Volker Ortloff ihre erste Amtsperiode vor sich haben. Ebenfalls drei Neuzugänge können Bündnis 90/Die Grünen (Liste für aktiven Umweltschutz) mit Kim Davey, Peter Giessegi und Felix Zösch verzeichnen. Für die Junge Liste Haßfurt wurde Adrian Ort das erste Mal in den Stadtrat gewählt.

Bürgermeister Werner verkündetet an dem Abend auch die Entscheidung von Willibald Geuppert, zukünftig nicht mehr der Fraktion der Wählergemeinschaft angehören zu wollen. In einer schriftlichen Stellungnahme für die Pressevertreter schreibt Geuppert unter anderem, dass er sich unabhängig von Fraktions- oder Gruppenzwang durch sachbezogene und pragmatische Entscheidungen im Sinne seiner Wähler und zum Wohle der Stadt und den Stadtteilen sein Amt wahrnehmen will. Weiter heißt es: "Ich wollte nie Politik betreiben, weil im kommunalen Bereich nach meiner Meinung politisch und parteilich motivierte Entscheidungen wenig hilfreich sind."

Nach reiflicher und langer Überlegung, so Geuppert, kam er zu der Überzeugung, dass er seinem Ziel und dem Wählerauftrag eher als unabhängiger Stadtrat, denn als Mitglied einer Fraktion näherkommen könne: "Deshalb habe ich mich entschlossen, für die kommenden Monate die neue Formierung des Stadtrates als unabhängiger Stadtrat zu begleiten."

Bereits im Vorfeld der Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter zog Geuppert die Aufmerksamkeit auf sich, indem er forderte, auch einen Vierten Bürgermeister zu wählen. Bürgermeister Werner erteilte diesem Ansinnen jedoch eine Absage, da nach der Gemeindeordnung nur maximal zwei Stellvertreter gewählt werden können.

Ausschussmitglieder

Finanz- und Hauptausschuss: Hachem Farmand, Michael Spies, Michael Zehe, Claudia Glückert, Klaus Hammelbacher, Volker Ortloff, Manfred Stühler, Stephan Schneider, Kim Davey, Felix Zösch, Sven Schnös

Bau- und Umweltausschuss: Berthold Albert, Jürgen Bätz, Anja Gauckler, Jürgen Kehrlein, Ilker Özalp, Michael Schlegelmilch, Reiner Greich, Jürgen Baum, Peter Giessegi, Adrian Ort, Willibald Geuppert

Rechnungsprüfungsausschuss: Michael Spies, Jürgen Bätz, Claudia Glückert, Volker Ortloff, Manfred Stühler, Peter Giessegi, Sven Schnös

Kommunale Jugendbeauftragte: Eva Biertempfel, Ilker Özalp, Stephan Schneider, Kim Davey, Adrian Ort cl