Die Schleuse in Limbach liegt trocken

Kleine Muscheln und Schwämme haben die Schleusentore besiedelt. Jetzt werden sie nicht lange überleben, denn die massiven Stahltore sind nicht länger von Wasser umspült. Die tonnenschweren Teile wurden ausgebaut und trocknen neben dem Schleusenkanal in der Sonne. Sie werden genau inspiziert, genau wie der Rest der Schleuse.

Jede Schleuse, wird alle sechs Jahre für Sanierung und Vermessung trockengelegt. In Limbach letztmals 2017. Eigentlich wäre also noch Zeit, aber: "Limbach wird dieses und nächstes Jahr trocken gelegt, da 2021 neue Tore eingebaut werden sollen. Deshalb wird jetzt zusätzlich ein Laserscan gemacht und dann ein 3D-Modell erstellt, so passen die Tore am Ende perfekt", erklärt Eva Brückner, Bauingenieurin und Ansprechpartnerin für die Sanierung in Limbach.

Regelmäßige Kontrollen

Eine so große Sanierung ist bei laufendem Schifffahrtsbetrieb nicht möglich, deshalb ruht die Schifffahrt auf den 760 km langen transeuropäischen Wasserstraßenverbindung bis Anfang April. Lokale Fahrgastschiffe haben aber kein Problem. Neben Limbach sind auch die Schleusen Würzburg, Randersacker und Gerlachshausen bis zum 2.April gesperrt.

Die Limbacher Schleuse entstand 1950. Seitdem hat sich an der Grundsubstanz wenig verändert. "Die Tore sind noch aus der Bauzeit, und sehr alt. Es ist Zeit, sie mal auszutauschen", erklärt Brückner. Sonst ist die Schleuse noch top in Schuss. Dabei hatte man damals kein Statikprogramm: "Man hat sich darauf verlassen, was man wusste. Die Wände sind sehr massiv. Im oberen Teil liegt die Wandstärke bei 70 cm, im unteren Bereich bei mehreren Metern, weil hier der Wasserdruck höher ist."

"Viele Schleusen im Main-Donau-Kanal wurden in den 70er/80er Jahren gebaut. Man sollte meinen, die seien noch gut in Schuss. Fakt ist aber, dass dort an Beton gespart wurde. Die Wände sind viel filigraner und schlanker, dass ist bei den Wassermassen, die da durch fließen nicht hilfreich," erklärt sie.