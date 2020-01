Die renovierte Sander Kirche ist ein Ort, der "innerlich bestärkt"

"Ich bin geflasht, dass so viele Besucher gekommen sind." Mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Michael Erhart am Samstag den Gottesdienst zur Wiedereröffnung der Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Sand. Über 400 Gläubige waren gekommen, um der zweieinhalbstündigen Feier beizuwohnen. Mit Unterstützung seines evangelischen Kollegen, Pfarrer Hans-Christian Neiber, sowie von Ruhestandspfarrer Reiner Fries und Diakon Bernhard Trunk verlieh Erhart dem besonderen Ereignis einen festlichen Rahmen.

Nach einem Sektempfang im Pfarrheim für die geladenen Gäste setzte sich ein Festzug in Gang, der sich seinen Weg über die Hauptstraße und Zeiler Straße zur Kirche bahnte. Angeführt von den Geistlichen, folgten Landrat Wilhelm Schneider, der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel und Sands Zweiter Bürgermeister Gerhard Zösch, der den erkrankten Ersten Bürgermeister Bernhard Ruß vertrat. Immer gern gesehene Gäste in Sand sind die beiden Ordensschwestern Iris und Pernela, die seinerzeit in Kindergarten und Schule beschäftigt waren und sich dieses große Ereignis nicht entgehen ließen. Neben dem Kirchenvorstand, dem Pfarrgemeinderat und vielen Abordnungen aus Vereinen war auch das Blasorchester Sand vertreten, das dem Festzug und dem Gottesdienst den musikalischen Rahmen verlieh. Für die Verkehrssicherheit und die dazu nötigen kurzfristigen Absperrungen sorgten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Sand.

"Wir feiern heut' ein Fest", sangen die Jüngsten der beiden Sander Kindergärten Sankt Nikolaus und Sankt Martin unter der Leitung von Christel Oppelt an ihrer Gitarre. Weiterhin brillierte die Gruppe "Gospel and more" zusammen mit weiteren Akteuren des Gesangvereins Sand mit ihren Darbietungen. Auch die Kommunionkinder sangen ein Lied. Die neue elektronische Kirchenorgel brachten die beiden Organisten Maria Zettelmeier und Dieter Dürrnhöfer zum Klingen. Das hochwertige Instrument wurde vorher von Pfarrer Erhart gesegnet.

Technisch auf dem neuesten Stand, kann der Altarraum nun bei Bedarf farblich illuminiert werden. Passend zur Predigt erleuchtete dann blaues, rotes, grünes und sogar goldfarbenes Licht den Altarbereich, was Pfarrer Erhart sichtlich faszinierte. "Die neue Kirche ist ein Ort, der innerlich bestärkt und in dem man Auftanken und Halt erfahren kann", sagte der Seelsorger und dankte gleichzeitig den unzähligen fleißigen Händen, die bei der Renovierung mit angepackt hatten.

Unglaublich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft erzählte Erhart in seiner bekannt humorvollen Art, wie auch er das Messgewand gegen Arbeitskleidung tauschte und den Presslufthammer in der Hand hielt. Sehr beeindruckt war er zum Beispiel von einem Gemeindemitglied, das "30 Jahre älter und 30 Kilo leichter" ist als er. Nach dem gemeinsamen Aufräumen der alten Bodenplatten zusammen mit diesem Senior war der Helfer noch topfit und sprühte vor Schaffenskraft, während er total fertig war, so Erhart. "Die Sander haben einen langen Atem", und den haben sie auch wortwörtlich gebraucht, denn seit der ersten Anfrage bis zur jetzigen Fertigstellung vergingen ganze 16 Jahre. Um so schneller gingen dann die Arbeiten voran, die nach rund einem Jahr abgeschlossen waren. "Ich hatte das Gefühl, die Kirchenverwaltung schläft in der Kirche, denn immer, wenn ich gekommen bin, waren sie schon da", lobte der Pfarrer.

Die Kirchenverwaltung war es dann auch, die symbolisch zeigte, was alles für die Renovierung nötig war. Kirchenpflegerin Edeltraud Schnapp und ihr Team, bestehend aus Irene Mück, Liane Ullrich, Klaus Ullrich, Rudolf Rippstein und Alexander Förtsch, erklärten unterhaltsam in Reimform die Renovierungsarbeiten und zeigten dabei Steine, Farbe, Holz, Besen und einen Topf. Dieser spiegelte die gute Verpflegung der ehrenamtlichen Arbeiter wieder, die natürlich auch nicht zu kurz kam.

Landrat Wilhelm Schneider hob die 3200 Arbeitsstunden hervor, die die freiwilligen Helfer geleistet und damit einen Großteil ihrer Freizeit geopfert haben. "Fliesen und Putz herausgeklopft, Boden abgetragen, Bauschutt weggefahren, Kirchenbänke ausgebaut und wieder eingebaut und vieles mehr", der Landrat zollte seinen Respekt für diese Leistungen. Froh war Schneider auch, dass seine Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Abstimmungsbedarf mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalschutz erfolgreich vermitteln und so manche Bedenken und Spannungen aus dem Weg räumen konnten.

"Wir alle, die Bürgermeister, der Gemeinderat, die Verwaltung und die Bürger standen hinter diesem großen Bauvorhaben unserer Pfarrgemeinde", sagte Zweiter Bürgermeister Gerhard Zösch. Voller Stolz verkündete er, dass die Gemeinde ohne große Diskussionen im Gemeinderat die Kosten für die Außenrenovierung des Turms in Höhe von 80 000 Euro bewilligt habe, was in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Für die weitere Außenrenovierung wurden noch einmal 50 000 Euro bewilligt und die gleiche Solidarität der Gemeinde setzte sich bei der Innenrenovierung mit einem Zuschuss von stolzen 100 000 Euro fort. "Diese gemeindliche Investition hat sich, wie wir heute alle sehen können, auf jeden Fall gelohnt", fasste Zösch zusammen.

Alle Gottesdienstbesucher waren anschließend zu einem Empfang in die Schulaula eingeladen. Dabei gab es "2824 Schnittchen, zubereitet von 30 Frauen und einem Mann", wie Pfarrer Erhart augenzwinkernd verriet.