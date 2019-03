Die Kinder lernen Verantwortung in Gemünd

Großer Trubel herrschte am Wochenende beim neunten Winterfest in der Gemünder Mühle nahe dem gleichnamigen Stadtteil von Ebern. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen der Jugendhilfeeinrichtung zu werfen. Neben Rundgängen durch die Mühle wurden allerlei Attraktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Traktorfahrten, Ponyreiten und eine Schatzsuche im Wald waren ebenso dabei wie fünf verschiedene Sportwettkämpfe und Bogenschießen, das die Pfadfinder aus Fierst anboten.

In einem Ausstellungszelt konnte man sich über die Lebensweise verschiedener Tierarten informieren und bei einem dazu angebotenen Wissensquiz Preise gewinnen. Viel Anklang fand auch das Angebot in der Werkstatt, wo die Besucher selber Sachen aus Holz herstellen konnten. Zum Auftakt des Festes hielt der Eberner Pfarrer Bernd Grosser im Festzelt einen Gottesdienst zum Thema "Bremer Stadtmusikanten". Hierbei wurden die Jugendlichen eingebunden und als besondere Attraktion waren hauseigene Tiere mit auf der Bühne. Drei Schafe, ein Hund und eine Katze hatten dort in Anlehnung an das Märchen einen prominenten Platz und regten sich keinen Millimeter während der Gottesdienstfeier, als ob es für sie das Normalste auf der Welt wäre.

Die Mühle ist das Zuhause von jungen Menschen zwischen sechs und 18 Jahren, die Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Probleme haben. Frauke Adams als Leiterin dieser Einrichtung und ihr Vater Professor Gunter Adams als Chef der Evangelischen Jugendhilfe Würzburg, die die Trägerschaft hat, zeigen sich stolz, dass dieses Konzept schon seit fast einem Jahrzehnt im Landkreis Haßberge erfolgreich sei. In den drei Wohngruppen Adler, Albatros und Kondor wird den Bewohnern geholfen, ein möglichst normales Leben mit einem strukturierten Tagesablauf zu führen.

Immer größer wird der Gnadenhof, den die Gemünder Mühle ihr Eigen nennt. Dort lernen die Kinder und Jugendlichen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Jeder hat eine Patenschaft für ein Tier, so wie beispielsweise der neunjährige Rafael. Er hat sich ein Meerschweinchen ausgesucht, das er niedlich findet, regelmäßig füttert und für das er den Stall saubermacht. Anfangs etwas scheu, hat das kleine Tier schon Vertrauen zu dem Jungen aufgebaut und lässt sich mittlerweile auch ausgiebig streicheln. Zwei Tierpfleger helfen fachkundig bei der Pflege und ein Bezugsbetreuer steht immer für Fragen zur Verfügung. "Das Meerschweinchen stammt aus einer schlechten Haltung und ist über den Tierschutz zu uns gekommen", erzählte Frauke Adams.

Überhaupt haben alle Tiere eine Vergangenheit hinter sich, an die sie sich wahrscheinlich nicht gerne erinnern. Elsa, Hermine und Willi, drei Coburger Fuchsschafe, sind der neueste Zugang auf dem Gnadenhof. Von der Mutter verstoßen, fanden sie den Weg nach nach Gemünd, wo sie liebevoll versorgt werden und jetzt auch bei dem Winterfest in einem Streichelzoo den kleinen Besuchern viel Freude bereiteten.

Der zweijährige Hannibal, ein Shetlandponyhengst, wartet hingegen noch auf seinen Einzug. Wegen wasserrechtlicher Probleme verzögert sich der geplante Neubau eines Stalls. Bis dahin ist das kleine Pferd, um das sich die vorherigen Besitzer nicht kümmerten, in einer anderen Einrichtung der Jugendhilfe Würzburg untergebracht.

Wer sich die Gemünder Mühle und den Gnadenhof vor Ort anschauen möchte, hat bereits am Sonntag, 26. Mai, Gelegenheit dazu. Dann wird das zehnjährige Bestehen gefeiert und auch das neue Heim für die Kleintiere wie Meerscheinchen und Hasen eingeweiht. Einen Tag später, am 27. Mai, schließt sich eine Fachtagung an.