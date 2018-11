Die Hochzeitsbranche boomt: Netzwerk von Hochzeitsdienstleistern wächst im Landkreis

Eine schlichte Hochzeitim kleinen Kreis? Das kommt nur noch selten vor. Candy Bar oder Fotobox gehören nicht einmal mehr zu den Highlights - sie sind schon beinahe standardmäßig auf jeder Hochzeit vorhanden. Hüpfburg und Mens Bar sind da schon eher ein Hingucker. Grenzen der Wünsche und Vorstellungen der Brautpaare gibt es kaum noch. "Die Anforderungen werden immer höher", weiß Weddingplanerin Irma Schmidtke von "Wendy dein Event" in Knetzgau. Die Hochzeiten sollen immer persönlicher und individueller ablaufen.Das kostet.

Die Eventagentur hatte eine Idee, die es Brautpaaren ermöglicht, Geld zu sparen. Sie veranstaltete am vergangenen Samstag den "After Wedding Sale" in Haßfurt. Gebrauchte Hochzeitsdeko, Accessoires, Braut- und Abendkleider - der Flohmarkt war ein voller Erfolg und verdeutlicht, welche wichtig Rolle die Gestaltung des Hochzeitsfests heutzutage einnimmt.

Wieso die Hochzeiten immer ausgefallener werden, wie regionale Anbieter von Netzwerken profitieren und ob die Kirche unter der Entwicklung leidet, lesen Sie imvollständigen Artikel.