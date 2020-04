LKR Haßberge vor 1 Stunde

Pflanzenkunde

Die Gefahr lauert im Garten: Wie Sie Giftpflanzen erkennen und was im Ernstfall zu tun ist

Es sprießt aktuell in Garten, Wald und Feld. Doch mitunter ist Vorsicht geboten: Es gibt Pflanzen, die man besser nicht berühren oder zumindest nicht in den Mund nehmen sollte. Im Fall des Falles gilt es, schnell zu handeln. Gerade Eltern von Kleinkindern sollten sich in ihrem Garten umsehen.