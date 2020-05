Vor Jahren flammte in Zeil die Diskussion auf, ob man den Verkehr in der Innenstadt durch eine Einbahnstraßen-Regelung steuern könnte. In der Hauptstraße sollte der Verkehr in Richtung Haßfurt fließen und durch die Oskar-Winkler-Straße in die andere Richtung. Oder umgekehrt? Die Diskussion war sch...