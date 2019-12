Die Böllerschützen begrüßen auf der Sylbacher Höhe das neue Jahr

Einige Jahre war das Neujahrs-Böllerschießen des Schützengaus Schweinfurt eine Attraktion auf dem Vorplatz des Zeiler Käppele. Von hier heroben aus erweckten die Schützen mit Kanonen sowie Hand- und Schaftböllern den alten Brauch zum neuen Jahr.

Es regte sich Widerstand

Nicht bei allen Bürgern in Zeil fand das Zustimmung, und so böllerten die Schützen zur vergangenen Jahreswende das letzte Mal am Kapellenberg. Jetzt haben die Böllerschützen bei Haßfurt einen neuen Platz gefunden, der relativ weitab von der Wohnbebauung liegt, aber dennoch so, dass man das Neujahrsböllern im Maintal, in den Steigerwald und sicher bis weit in den Haßgau hinein gut hören kann. Schließlich sollen die bösen Geister verscheucht werden.

Hier findet das Neujahrsböllern nun statt:

Das Neujahrsböllern ist somit am Mittwoch, 1. Januar, um 14 Uhr auf dem Modellflugplatz zwischen Haßfurt und Prappach (Einfahrt auf der Sylbacher Höhe gegenüber der Talstraße von der Staatsstraße aus).