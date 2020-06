Königsberg in Bayern vor 52 Minuten

Feuerwehreinsatz

Dichter Rauch über Römershofen: Traktor brennt komplett aus - nur Stahlgerippe übrig

Ein brennender Traktor sowie ein in Flammen stehender Schlepper lösten am Freitagmorgen (5. Juni 2020) einen Feuerwehreinsatz in Römershofen aus.