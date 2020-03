Haßfurt vor 4 Stunden

Coronavirus in Unterfranken

Der Landkreis Haßberge hält sich an die strengen Beschränkungen - 100 Einsätze in Unterfranken

Die Bürger im Landkreis Haßberge halten sich an die Ausgangsbeschränkungen, die der Freistaat Bayern in der Nacht zum Samstag in Kraft gesetzt hat. Mit den Vorgaben soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.