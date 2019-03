Der Landkreis baut und saniert

Bis zum letzten Platz besetzt war das "Alte Brauhaus" in Treinfeld, in dem am Aschermittwoch das Fischessen der CSU Rentweinsdorf stattfand. Ortsvorsitzender Gerhard Schmidt freute sich über den regen Zuspruch und die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Als Gastredner konnte Landrat Wilhelm Schneider gewonnen werden, der auch kurz auf die bevorstehende Europawahl am 26. Mai einging.

Schneider rief auf, zur Wahl zu gehen und einer demokratischen Partei seine Stimme zu schenken. Europa sei wichtig, weil Deutschland mit einer Exportquote von 50 bis 60 Prozent in die EU davon abhängig sei. Außerdem gewährleiste die Gemeinschaft der europäischen Länder Sicherheit und Frieden, sagte er.

Der Kindergarten in Rentweinsdorf soll mit 25 Regelplätzen und zwölf Krippenplätzen erheblich erweitert werden. Landrat Schneider lobte den Ort als wachsende Gemeinde, die Baugebiete ausweise und in entsprechende Einrichtungen investiere, damit junge Familien hier eine neue Heimat finden könnten. Auf den gesamten Landkreis gesehen, sei das Angebot an Kindergarten- beziehungsweise Krippenplätzen sehr gut, weshalb der Landrat vorschlug, mit den Kindergärten in Ebern eine Übergangslösung zu schaffen, bis der Neubau in Rentweinsdorf in schätzungsweise drei bis vier Jahren fertig sei. Auch in Sachen Grundschulen befürwortet der Landrat, kleine Schulen auf dem Land zu erhalten, ganz nach dem Motto: "kurze Beine, kurze Wege".

Eine Sockelfinanzierung für kleine Krankenhäuser wünscht sich der Landrat vom bayerischen Staat. Die Häuser der Haßberg-Kliniken hätten wie auch andere Krankenhäuser in der Größenordnung damit zu kämpfen, dass sie die Grund- und Regelversorgung aufrechterhalten, aber dafür weniger Geld bekämen als Uni- und Fachkliniken mit komplexen Operationen. In Haßfurt habe sich der Chefarztwechsel in der Inneren und Chirurgischen Abteilung ausbezahlt, sagte Schneider. Auch in Ebern sei man mit einem guten Chirurgen und planbaren OPs auf einem guten Weg. Die Geburtsabteilung in Haßfurt sei durch den bayerischen Sonderweg, für den sich auch der Stimmkreisabgeordnete Steffen Vogel stark gemacht habe, bis auf Weiteres gesichert. Auch würden ständig junge Mediziner für Praktika angeworben und es sei geplant, die Klinik in der Kreisstadt als Lehrkrankenhaus attraktiv zu machen.

"In vier bis fünf Jahren werden alle Schulen, bei denen der Landkreis Sachaufwandsträger ist, top hergerichtet sein", erklärte Schneider im Hinblick auf die laufenden Sanierungs- und Neubauarbeiten. Voraussichtlich werde in diesem Jahr der erste Bauabschnitt in der Realschule Ebern fertig und auch beim Gymnasium-Neubau laufe alles nach Plan. Das Friedrich-Rückert-Gymnasium und die Berufsschule in Haßfurt seien zwei gewaltige Projekte mit einem Gesamtvolumen von 56 Millionen Euro. Hier habe man aber eine Punktlandung bei den Planungen erzielt und könne mit einer staatlichen Förderung von stolzen 77 Prozent rechnen. Fertiggestellt sei bereits die Meisterschule in Ebern, in die der Landkreis zusammen mit dem Bezirk Unterfranken und der Stadt Ebern kräftig investiert habe. Das bedeute auch Zukunftssicherheit, betonte Schneider. Die Klassen seien voll und der Bedarf da. Teilweise kämen sogar Schüler aus Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Österreich und der Schweiz nach Ebern.

In der Diskussionsrunde wurde das Thema "Straßenausbaubeiträge in Salmsdorf "angesprochen. Über 20 Fälle gebe es hier, so Landrat Schneider, die aber erst nach einer Entscheidung der eingesetzten Arbeitsgruppe durch das Landratsamt beschieden werden können. Die Gruppe bestehe aus Landtagsabgeordneten und Beamten der Ministerien und ermittle einen Stichtag, der für Altfälle gelte, ab dem keine Straßenausbaubeiträge mehr gezahlt werden müssen. In Salmsdorf geht es um den Ausbau von einigen Straßen im Zuge der Dorferneuerung.

Ein Zuhörer fragte Landrat Schneider, warum die Straße bei der Treinfeldsmühle immer noch künstlich verengt sei. Im Rahmen einer Umleitungsstrecke, die dort verlief, wurden damals die Barken aufgestellt, damit keine zwei schweren Fahrzeuge gleichzeitig auf die daneben gelegene Brücke fahren können. Die Brücke ist zwar nicht marode, aber auch nicht unbedingt auf sehr große Belastungen ausgelegt. Schneider versprach, im Tiefbauamt nachzufragen und die Sache zu klären, ob die Verengung noch notwendig sei.