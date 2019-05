Der Haßfurter Stadtteil Uchenhofen wächst

14 neue Bauplätze wird es zukünftig in Uchenhofen geben. Zur bereits begonnenen Erschließung des Baugebietes "Nördlich der Waldstraße" wurde nun der offizielle Spatenstich vollzogen.

Bereits im Jahr 2006 wurde der Bebauungsplan vom Stadtrat beschlossen. Aus heutiger Sicht bedauert Bürgermeister Günther Werner (Wählergemeinschaft), dass das Projekt von seinem Amtsvorgänger erst einmal auf Eis gelegt wurde, vor allem mit der für ihn etwas befremdlichen Begründung, dass hierfür kein Bedarf vorhanden gewesen sei. Werner geht davon aus, dass sich in den vergangenen 13 Jahren junge Menschen aus Uchenhofen oder andere Bauinteressierte sicherlich hier gerne ein Eigenheim gebaut hätten. "Wenn wir eines in den letzten Jahren sehr deutlich bemerkt haben, dann vor allem, dass viele junge Familien den Wunsch hegen, sich, auch wegen der niedrigen Bauzinsen, ein eigenes Zuhause zu schaffen", so der Bürgermeister. Es sei die ureigenste Aufgabe der Stadt und auch deren Ziel, die notwendige Infrastruktur frühzeitig und vorausblickend zu planen und zu schaffen. Hätte man das Baugebiet bereits 2006 ausgeschrieben und gebaut, wäre der Stadt sicherlich auch die extreme Explosion der Erschließungskosten erspart geblieben, die auf die Bauplatzpreise umgelegt werden müssen.

Die neuen Bauplätze werden eine Größe zwischen 620 und 800 Quadratmetern haben, einer davon sogar 1400 Quadratmeter. Hier dürfen Einfamilienhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten pro Haus und maximal zwei Vollgeschossen gebaut werden. Natürlich wird das neue Baugebiet auch modernen Anforderungen gerecht. So werden ein Regenwasserrückhaltebecken mit Fremdwasserableitung und eine LED-Straßenbeleuchtung vorhanden sein. Das Stadtwerk wird für die Breitbandversorgung Glasfaserkabel verlegen. Zusammen mit der Straße ergibt sich eine Asphaltfläche von 1400 Quadratmetern, 800 Quadratmetern Pflasterfläche und 1500 Metern Bordsteine und Rinnen. Außerdem wird es je 250 Meter Schmutz- und Regenwasserkanäle geben. Die Gesamtkosten für die Erschließung werden sich voraussichtlich auf rund 700 000 Euro belaufen. Die Fertigstellung ist für Ende September 2019 geplant.

Mit dem Ingenieurbüro BaurConsult und der Hildburghäuser Baugesellschaft hat die Stadt Haßfurt zwei Partner gefunden, die schon oft ähnliche Projekte realisiert haben. Bereits fünf Bauplätze sind verkauft, und für die restlichen Grundstücke können sich Interessenten an die Stadtverwaltung wenden. Inklusive Erschließungskosten dürfte sich der Quadratmeterpreis unter 100 Euro bewegen, informierte Bürgermeister Werner beim Spatenstich.