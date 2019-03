Das Opfer wurde zum Angeklagten

Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher ist am späten Abend des 4. Mai vergangenen Jahres am Rande des Marktplatzfestes durch Hofheim gezogen und hinterließ dabei ein Spur der Verwüstung. Zwei Fensterscheiben der Mittelschule wurden eingeworfen, zwei Außenspiegel an zwei Fahrzeugen abgetreten und mehrere Mülltonnen umgeworfen. Einer der geschädigten Autobesitzer musste sich nun vor dem Amtsgericht in Haßfurt verantworten. Er hatte von seiner Wohnung aus den Schlag gehört, als der Außenspiegel seines Autos abgetreten wurde. Er rannte den weglaufenden Jugendlichen hinterher, konnte einen von ihnen fassen und rief die Polizei, die den Jugendlichen heimfuhr.

Doch nicht etwa der Jugendliche wurde bestraft, sondern der Autobesitzer. Er erhielt einen Strafbefehl, weil ihn der 13-Jährige zusammen mit seiner Mutter elf Tage später angezeigt hatte. Er sei von dem 40-Jährigen zu Boden gerissen worden, beschuldigten die Anzeigeerstatter den Mann. Anschließend habe der Mann ihn über den Boden gezerrt und dabei seinen Pullover beschädigt. Er habe Schmerzen und Hämatome am Hals erlitten, sagte das Opfer der Polizei und legte Fotoaufnahmen seiner erlittenen Verletzung vor.

Sein vermeintlicher Peiniger war sich jedoch keiner Schuld bewusst. Er legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein und musste sich daher am Mittwoch am Amtsgericht verantworten. Dort wies er die Schuld weit von sich. Er habe den 13-Jährigen nur an dessen Rucksack gepackt und dann zusammen mit ihm auf das Eintreffen der Polizeistreife gewartet. Damals habe der Junge auch gegenüber den Beamten nichts von einer handgreiflichen Auseinandersetzung oder gar einer Verletzung gesagt, erfuhr das Gericht.

Im Zeugenstand verwickelte sich der 13-Jährige in Widersprüche. Er behauptete zunächst, der Angeklagte habe auf ihm gekniet, als er am Boden lag, war sich wenig später aber nicht mehr sicher, ob es tatsächlich so war. Zudem gab er plötzlich an, der Angeklagte habe ihn in den Schwitzkasten genommen, was er so nicht bei der Polizei ausgesagt hatte. Er gab außerdem an, er habe zunächst keine Verletzung bemerkt. Erst später habe er Schmerzen verspürt.

Ein Zeuge bestätigte die Version des Angeklagten. Das Gericht stellte das Verfahren aufgrund der widersprüchlichen Aussage des 13-Jährigen ein. Alle Kosten, auch die des Anwalts, übernimmt der Steuerzahler. Auf seinem Schaden von knapp 600 Euro für die Reparatur des Außenspiegels blieb der Angeklagte aber sitzen.