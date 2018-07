Das Landratsamt in Haßfurt macht sich Platz

Amtsgerichtsgebäude



Noch vor zehn Jahren schien die Raumnot im Haßfurter Landratsamt quasi unlösbar zu sein. So kaufte der Kreis selbst ein benachbartes Wohnhaus, das ehemalige Kutscherhaus der Klencke-Villa in der Brückenstraße 3.Die Begehrlichkeiten richteten sich auch auf das benachbarte, doch hier fingen die Überlegungen für einen Neubau erst langsam an.Inzwischen hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Und allein in der äußeren Anordnung der Abteilungen des Landratsamts spiegelt sich sein heutiges Arbeiten als "Netzwerker" wider.Mitarbeiter des Landratsamtes arbeiten beispielsweise im Jobcenter in der Engelmessgasse mit Mitarbeitern der Agentur für Arbeit Schweinfurt in Kooperation.Mit dem Kreisjugendring in der Promenade teilt man sich Räume in der Promenade 5 und aus dem früheren Rot-Kreuz-Haus in der Brüder-Becker-Straße 42 soll einmal zusammen mit der Caritas eine zentrale Anlaufstelle zur Beratung von Asylsuchenden werden.Die Führerschein- und Zulassungsstelle zog 2017 aus dem Herrenhof in ein Gebäude in der Ziegelbrunnstraße 36 am Hafen.2019 gibt es noch mehr Luft im Herrenhof, was erst die jüngst erfolgte Schließung des Hofheimer Krankenhauses ermöglichte: In das Obergeschoss in der Robert-Koch-Straße 2 in Hofheim soll die Abteilung Verbraucherschutz ziehen, sprich das Veterinäramt und die Lebensmittelüberwachung.