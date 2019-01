Eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem 23-jährigen Festbesucher hat ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Haßberge beim Sander Weinfest im Juli vergangenen Jahres auf brachiale Weise beendet, indem er eine Flasche auf dem Kopf des Älteren zerschlug. Das Opfer erlitt eine Platzwunde an der Stirn, blutete stark und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Montag verurteilte das Jugendschöffengericht am Amtsgericht in Haßfurt den 20-Jährigen nach Jugendstrafrecht zu einer Woche Dauerarrest. Der Angeklagte gab vor Gericht die Tat zu. Sein späteres Opfer habe einen anderen Gast beleidigt. Als er sich einmischte, habe ihn der 23-Jährige mit seiner Hand am Hals "ein paar Minuten lang" gewürgt. Daraufhin habe er mit einer 0,33-Liter-Bierflasche zugeschlagen, schilderte der Angeklagte. Dabei habe er sich selbst Schnittwunden an der Hand zugefügt. Durch den Würgegriff habe er blaue Flecken am Hals erlitten, die ihm noch zwei, drei Tage Schmerzen bereitet hätten.

Keine Folgeschäden

Der 20-Jährige selbst gab im Zeugenstand zu, den Angeklagten gewürgt zu haben, allerdings nur einige Sekunden lang. Danach habe ihm jemand eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Er wisse nicht, wer das gewesen sei. Gesehen habe er nichts. Zudem sei er betrunken gewesen. Die Wunde sei geklammert worden. Folgeschäden habe er keine.

Einer seiner Freunde, der die Szene beobachtet hatte, sagte vor Gericht, dass der Geschädigte für ein paar Sekunden bewusstlos gewesen sei. Alles sei voll Blut gewesen. Der Verletzte sei sofort im Sanitätszelt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sander Weinfest: Noch Spritzer abbekommen

Zwei weitere Zeugen sagten aus, der Angeklagte habe mit einer Weinflasche zugeschlagen, die zum Teil noch gefüllt war. "Die Flasche zerbrach beim Zuschlagen. Ich habe dabei noch Spritzer abbekommen", erklärte ein Zeuge.

Vor Gericht ist der Angeklagte kein Unbekannter. Viermal wurde er in seinen jungen Jahren schon straffällig. Mit Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung, unerlaubtem Waffenbesitz und Fahren ohne Fahrerlaubnis decken seine Straftaten einen großen Teil des Strafgesetzbuches ab.

Jugendgerichtshelfer Franz Heinrich, bei dem sich der Angeklagte trotz schriftlicher Aufforderung nicht gemeldet hatte, regte trotz der Vorstrafen die Anwendung von Jugendstrafrecht an. Der Zeitpunkt nachts um 1.45 Uhr sei "selbsterklärend", meinte Heinrich, der Reifedefizite beim Angeklagten erkannte. Er habe sich "unangemessen" gewehrt, was mit einem Freizeitarrest zu bestrafen sei.

Staatsanwalt sieht keine Notwehrhaltung

Der Staatsanwalt sah keine Notwehrhandlung vorliegen, wie vom Angeklagten beschrieben. Der Geschädigte sei stark alkoholisiert gewesen, während der Angeklagte noch bei klarem Verstand war. Er sei einschlägig vorbestraft und die Tat tue ihm nicht leid. Der Anklagevertreter sah daher "schädliche Neigungen" als gegeben und beantragte eine sechsmonatige Bewährungsstrafe nach Jugendstrafrecht.

"Was soll ich da noch sagen?", lautete das kurze Plädoyer des Täters, dem Richter Martin Kober in der Urteilsbegründung zugute hielt, dass der betrunkene Geschädigte ihn zuerst attackiert hatte. Der anschließende Griff zur Flasche als Tatwerkzeug habe allerdings die Notwehr überschritten, meinte der Vorsitzende. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.