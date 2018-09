Das Halali für zehn Jagdhunde der BJV-Kreisgruppe Ebern

Zehn Hunde haben die Brauchbarkeitsprüfung für die Jagd bestanden. Unter der Leitung von Hunde-Obmann Hans Heinert waren die Hunde und ihre Führer in einem mehrwöchigen Vorbereitungskurs fit für die Jagd gemacht worden. Eingeladen dazu hatte die BJV-Kreisgruppe Ebern.

Die zehn Mensch-Hund-Gespanne legten unter den Augen der Richter alle Prüfungsfächer mit Bravour ab. Zwei Gespanne absolvierten die Brauchbarkeit nur für Schalenwild und acht Teams qualifizierten sich für die Brauchbarkeit für Schalen- und Niederwild. Dabei standen die zwei kleinsten Teilnehmer, die Rauhhaardackel-Dame "Frieda" und Parson-Russel-Terrier "Baro" den großen Vierbeinern Deutsch-Drahthaar, Deutscher Wachtelhund, Deutsch-Kurzhaar, Bracke, Weimaraner und Griffon in nichts nach. "Baro vom Meissental" mit seinem Führer Norbert Jung aus Ebing und die Deutsch-Drahthaar-Hündin "Erle II vom Fuchsberg" mit Udo Krämer aus Haßfurt absolvierten die Prüfung mit voller Punktzahl.

Lob für Hans Heinert

Bei einer anschließenden kleinen Feier bedankten sich die Hundeführer vor allem bei Hans Heinert, der in jedem Jahr "mit großem Einsatz seine Freizeit für die Hunde opfert", sagte BJV-Kreisvorsitzender Helmut Sieghörtner. Die Firma Bosch Tiernahrung sponserte Preise für die Prüfungsteilnehmer. Alle geprüften Hunde sind nun in den Revieren im Sinne des Jagd- und Tierschutzes im Einsatz. Außerdem ist die Prüfung ein Nachweis für die Haftpflichtversicherung.

Kursleiter Hans Heinert bedankte sich anlässlich seiner mittlerweile 26. Brauchbarkeitsprüfung bei den Revierinhabern für die Übungsreviere und bei den Richtern für ihren Einsatz. Die Preisverleihung nahm Kreisvorsitzender Sieghörtner vor, der bei der Prüfung auch als Richter fungiert hatte.

Vierteljahrhundert ehrenamtlicher Einsatz

Sieghörtner ehrte ganz besonders zwei Richter: Markus Franz aus Baunach und Werner Elflein aus Heubach, die mit Hans Heinert in den vergangenen 26 Jahren die Brauchbarkeitsprüfungen der Kreisgruppe begleitet hatten. Stets seien sie den Hundeführern mit Rat und Tat zur Seite gestanden, sagte Sieghörtner. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Sinne der Hunde, der sich bereits über ein Vierteljahrhundert erstreckt, überreichte er das BJV-Hundeführer-Ehrenzeichen in Gold. Elflein konnte jedoch nicht an der Ehrung teilnehmen.

Die erfolgreichen Teams

Neben den genannten Hunden und ihren Führern haben folgende Teams die Prüfung bestanden: "Dante" (Alexander Kohler, Kemmern), "Fanny vom Loch" (Martin Marschall, Burgpreppach), "Hektor Frankonia" (Joachim Dull, Schottenstein), "Ero II vom Fuchsberg" (Wolfgang Nieschlag, Wonfurt), "Enja vom Feuerbach" (Nina Lang, Scheßlitz), "Gino vom Dorngarten" (Manuel Schmid, Lind), "Balu vom Wartburgland" (Philipp Glückert, Haßfurt) und "Nelly vom Grenzeck" (Carmen Krämer, Haßfurt).