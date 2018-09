Dankenfeld: Straßensperre ab Montag

Auf zwei Straßenbaumaßnahmen ging Bürgermeister Matthias Bäuerlein in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Rauhenebrach ein: Nach einer Verschiebung wird am kommenden Montag, 17. September, die Straße zwischen Schindelsee und Dankenfeld gesperrt.

In einem ersten Bauabschnitt noch im Herbst soll hier der Einmündungsbereich in die Straße Richtung Fatschenbrunn umgebaut werden, dann die Freistrecke, die sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Zudem hat die Straße zahlreiche Kurven und Mulden, die etwas begradigt und abgeflacht werden sollen.

Außerdem finden für den Radweg Falsbrunn-Prölsdorf Anfang November die Ausschreibung statt, ab April 2019 werde die Staatsstraße verlegt, was einseitige Straßensperrungen mit sich bringen werde. Ab Sommer bis zum Oktober soll dann der Radweg gebaut werden.

An der Ortsstraße "Zum Steinbach" in Untersteinbach soll im nächsten Jahr eine Tagespflegeeinrichtung gebaut werden. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens hat die Tiefbauverwaltung des Landratsamts auf die problematische Einmündung in die Obersteinbacher Straße hingewiesen und zwei Lösungsvorschläge gemacht: eine beidseitige Sackgasse, so dass das neue Gebäude nur über die Schulstraße an- und abgefahren werden könnte, oder eine Einbahnregelung. Nach Abwägung aller Belange sämtlicher Anlieger in der Straße "Zum Steinbach" entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Einbahnregelung. Die neue Verkehrsregelung kommt erst zum Tragen, wenn die Tagespflege in Betrieb geht, so Bürgermeister Matthias Bäuerlein.

Zur geplanten Generalsanierung des Kindergartens erklärte Matthias Bäuerlein, dass die beiden Kindergartengruppen inzwischen in das Schulhaus umgezogen seien. Leider liege noch keine Förderzusage vor, da sich Rauhenebrach für das Sonderförderprogramm beworben habe. Allerdings habe die Regierung eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erlassen, so dass die Ausschreibungen demnächst erfolgen können, auch die nötigen Abbrucharbeiten würden bereits geplant.

Ob es personelle Engpässe im Kindergarten gebe, fragte Ingo Reinhart. Dazu erklärte Gemeinderat Markus Karbacher als Zweiter Vorsitzender des Kindergartenvereins, dass es keine wirklichen Engpässe gebe, allerdings sei eine Neueinstellung kurzfristig nicht zustandegekommen und man müsse nun neu suchen. Leider sei es sehr schwierig, qualifiziertes pädagogisches Personal zu finden, erklärte er.

Auch zu einem Wasserrohrbruch vom Wochenende gab Bürgermeister Matthias Bäuerlein eine Erklärung ab: "Weil die Gerüchteküche hochkocht, warum wir das erst am Samstag repariert haben". Der Rohrbruch sei am Freitagnachmittag passiert. Eine umgehende Reparatur hätte bedeutet, dass die Backstube der Bäckerei Oppel in der Nacht zum Samstag nicht hätte produzieren können. "Deshalb haben wir den Wasserverlust hingenommen und erst am Samstag repariert", so der Bürgermeister.

Die üblichen zehn Prozent der nachgewiesenen Kosten erhält die SpVgg Untersteinbach von der Gemeinde für die Bewässerungsanlage, die sie auf dem Sportplatzgelände installieren will. Rund 45 700 Euro wird diese Anlage kosten. Das Wasser wird weiterhin aus der offenen Zisterne entnommen. Der Gemeinderat gewährte den Zuschuss einstimmig.

