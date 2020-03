Dank für zwölf Jahre Arbeit: Diakon Bernhard Trunk in Ruhestand verabschiedet

Mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Sand verabschiedete sich Diakon Bernhard Trunk von den Menschen der Pfarreiengemeinschaft (PG) "Am Weinstock Jesu". Beim Einzug beeindruckte die große Schar der Ministranten aus der PG, die aus den Gemeinden Zeil, Sand, Ziegelanger und Krum besteht.

Gemeinsam mit Diakon Trunk und dem Leiter der PG Pfarrer Michael Erhart zogen die weiteren Seelsorger ein: Pfarrer in Ruhestand Reiner Fries, Diakon Schick, Pastoralreferent Norbert Zettelmeier, der Diakon in Ausbildung Andreas Hofer, Trunks langjähriger Freund Monsignore Matthias Türk sowie Diakon Georg Kirchner und die beiden Gottesdienstbeauftragten Wilfried Reus und Christl Oppelt.

Vergleich mit einem Stuhl

Zur Predigt stellte der in Ruhestand gehende Diakon Trunk einen Stuhl in den Mittelpunkt. Mit diesem stellte er einen Vergleich mit seiner Arbeit und den Gemeinden her. Als er vor zwölf Jahren seinen Dienst begann, war das Korbgeflecht der Sitzfläche recht lädiert. Dann wurde es erneuert, und heute ist das Korbgeflecht dicht und stabil.

Auch im übertragenen Sinn wurde die Pfarrei und Pfarreiengemeinschaft, die 2009 gebildet wurde, durch die Zusammenarbeit wie ein festes und stabiles Korbgeflecht. Er betonte, dass ihm ein gutes Miteinander und Füreinander stets sehr wichtig war. Im Anschluss an seine Predigt trug Trunk noch ein Lied vor. Er veränderte dabei den Text von "Wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir". Dabei schaute er auf sein Leben und seine Arbeit - zunächst in der Geomed Klinik in Gerolzhofen und später in der PG mit den Pfarreien Zeil, Sand, Krum und Ziegelanger. Er dankte dabei allen Menschen, mit denen er hier zusammenarbeitete, allen voran dem Seelsorgeteam, in dem er sich sehr wohlfühlte.

Am Ende des Gottesdienstes stand eine große Schar Gratulanten bereit, um Trunk zu danken und ihm alles Gute zu wünschen. Es waren unter anderem die Vorsitzende des PG-Forums, Sabine Zimmer, Matthias Blasl von der Kirchenverwaltung in Krum, der Sander Seniorenkreisvorsitzende und Zweiter Bürgermeister Gerhard Zösch (CSU) dabei. Auch der Zeiler Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) und Karl Löser von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Sand, Vertreter der Sander und Zeiler Ministranten sowie Diakon Georg Kirchner für die diözesane Altenheimseelsorge und Kirchenpflegerin Edeltraud Schnapp für die Pfarrei Sand.

Der Sander Gospelchor überraschte mit einem Lied von der Empore. Der evangelische Pfarrer Hans Christian Neiber war aus gesundheitlichen Gründen verhindert, und das Seelsorgeteam der PG überbrachte seine Glückwünsche in musikalischer Form, ebenso wie das Sander Blasorchester, beim anschließenden Empfang im Schulhaus gegenüber der Kirche.

Trunk bedankte sich nicht nur für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke, sondern bei allen, die den Gottesdienst mitgefeiert hatten sowie bei denen, die ihn in besonderer Weise mitgestalteten, wie die Organistin Marketa Schley-Reindlova, die Zettelmeier-Band und den vielen Helfern.