Bei einem Arbeitsunfall hat ein Dachdecker am Donnerstagmittag schwere Verletzungen erlitten. Der Mann musste in Zusammenarbeit von Rot-Kreuz-Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr vom Dach eines Einfamilienwohnhauses in Pfarrweisach aus rund sieben Metern Höhe mit einer Drehleiter gerettet werden. Auch ein Rettungshubschrauber war am Einsatzort gelandet.

Mann rutscht mehrere Meter ab

Der 36-Jährige aus Schwaben war gegen 12 Uhr zusammen mit einem Kollegen damit beschäftigt, am Neubau eines Einfamilienwohnhauses im "Mehlgrund" Vorbereitungen dafür zu treffen, das Dach mit Ziegeln einzudecken. Nahe des Firstes verlor der Mann dabei offenbar das Gleichgewicht und rutschte einige Meter ab. Dabei blieb er mit einem Fuß in den vorher montierten Dachlatten hängen und zog sich nach Angaben von Michael Will, Pressesprecher des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Haßberge, eine Beinfraktur zu.