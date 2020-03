Coronavirus im Landkreis Haßberge: Zweiter Test gibt Klarheit - Eltmanner Schülerin infiziert

Der Coronavirus hielt den Landkreis am Dienstag in Atem. Schulen wurden geschlossen, Proben vertauscht und Einwohner waren verunsichert. Nun steht fest - es gibt den ersten Corona-Fall im Landkreis Haßberge, das bestätigte das Landratsamt Haßfurt Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung.

Während es am Dienstag zunächst hieß, dass eine Schülerin der Wallburg-Realschule Eltmann am Coronavirus erkrankt sei, stellte sich kurz darauf heraus, dass die Proben vertauscht wurden: Nicht sie, sondern ihre Schwester, die die Jacob-Curio-Realschule in Hofheim besucht, soll infiziert sein. Auf Grund der Unsicherheit ordnete Landrat Wilhelm Schneider eine Nachuntersuchung an: "Wir müssen schnellstmöglich Klarheit schaffen." So verkündete das Landratsamt am Mittwoch in einer Pressemitteilung, dass doch die Schülerin aus Eltmann erkrankt ist.

Die 16-Jährige war zusammen mit ihrer Familie im Urlaub in Südtirol, wie das Landratsamt weiter mitteilte. Über einen Telefonanruf des Hotels habe die Familie von einem positiven Erkrankungsfall eines deutschen Touristen erfahren. Daraufhin meldete sich die Familie beim Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst; bei allen Familienmitgliedern wurde ein Rachenabstrich genommen. Bisher liegt nur bei der Schülerin ein positiver Befund vor. Dem Mädchen geht es gut, sie sei nicht schwer erkrankt und zeige keine Symptome, erklärt das Landratsamt.

Hofheim nicht betroffen

Die Schülerin und ihre Familie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ihre Schwester, von der bisher geglaubt wurde, dass sie infiziert ist, wurde in der zweiten Untersuchung negativ getestet. Stefan Wittmann, Schulleiter der Hofheimer Realschule, gab Entwarnung: "In Hofheim gibt es keinen Corona-Fall."

Auch Monika Göhr, Pressesprecherin des Landratsamtes, bestätigte: "Der Unterricht in der Realschule in Hofheim läuft am Donnerstag wie gewohnt weiter." Als Schutzmaßnahme waren am Mittwoch die Mittel-, Real- und Grundschule in Hofheim geschlossen. Ebenso die Schulen in Eltmann. Ab heute bleibt in Absprache mit dem Gesundheitsamt, so Göhr, nur die Wallburg-Realschule in Eltmann für die nächsten 14 Tage - mindestens bis zum 20. März - geschlossen. Auch das Landratsamt Schweinfurt hat mitgeteilt, dass die Realschule Schonungen wegen eines Corona-Falles geschlossen bleibt. Auch Schüler aus dem Landkreis Haßberge gehen dort zur Schule.

Die nächsten Schritte

Um an einer zentralen Anlaufstelle einen Abstrich von den Kontaktpersonen der Schülerin aus Eltmann nehmen zu können, war auch das THW Haßfurt am Mittwoch im Einsatz. Die ehrenamtlichen Helfer stellten einen Anhänger vor dem Freibad auf und verlegten eine Stromleitung. Der Anhänger stammt von einer anderen THW-Ortsgruppe, deren Bereitstellung die THW-Regionalstelle Bamberg organisiert hatte. Außerdem wurde durch die Einsatzkräfte ein Teilstück der Dr.-Georg-Schäfer-Straße halbseitig gesperrt, um diese mittels Einweiser als Parkplatz für die zu testenden Personen nutzen zu können, die nach Terminplan durch das Gesundheitsamt nach Eltmann bestellt werden.

"Wir sind in unserem Landkreis gerüstet, seit Wochen laufen Vorbereitungen, wie wir im Falle eines positiven Befundes vorgehen", berichtete der Landrat. Unter anderem sei die Koordinierungsgruppe aktiv, die sich zweimal wöchentlich trifft, um weiteres Vorgehen und Maß-nahmen zu besprechen, teilt das Landratsamt mit.

Kontaktpersonen gesucht

Das Gesundheitsamt Haßberge ist aktuell dabei, schnellstmöglich weitere Kontaktpersonen zu ermitteln. Wer mit der Schülerin engen und längeren Kontakt hatte, wird angerufen und entsprechend informiert, um eine weitere Ausbreitung der Infektionskrankheit zu vermeiden. Treten bei den Betroffenen Symptome auf, wird ein Abstrich genommen.

Landrat Schneider weist ausdrücklich darauf hin, dass in der zentralen Anlaufstelle nach Terminplan ausschließlich die als Kontaktpersonen ermittelten Personen getestet werden, die einen direkten Bezug zu dem aktuellen Fall haben. Speziell zur Lage im Landkreis Haßberge wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, dass unter der Rufnummer 09521/27-600 erreichbar ist - an Wochentagen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 14 Uhr.

Um den Kreis der Kontaktpersonen der erkrankten Schülerin einzugrenzen, bittet das Landratsamt darum, dass sich alle Gäste, die am Freitag, 6. März, bei einer Geburtstagsfeier im Anglerheim in Sand waren, sich an das Bürgertelefon wenden, um sich registrieren zu lassen.

Unter der gleichen Nummer sollen sich alle Personen melden, die vom 2. bis 6. März mit dem Bus mitgefahren sind, der morgens um 7.30 Uhr am Kriegerdenkmal in Sand und am Nachmittag um 13.12 Uhr an der Haltestelle, Limbacher Straße in Eltmann, abfährt. red/cl