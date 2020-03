Eltmann vor 1 Stunde

Coronavirus erreicht den Landkreis Haßberge: Erster bestätigter Fall an Schule in Eltmann

Der Schulleitung der Wallburg-Realschule Eltmann wurde am Montagabend ein Corona-Verdachtsfall in der zehnten Klasse gemeldet. Am Dienstag wurde aus dem Verdachtsfall schließlich der erste bestätigte Corona-Fall.