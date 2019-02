In Untersteinbach musste die Schnelleinsatztruppe "Gefährliche Stoffe und Güter" ausrücken. In einem Wohnhaus ist Gas ausgetreten. Von den sieben Personen sind laut Mitteilung des Bayerischen Kreuzes Kreisverband Haßberge zwei jüngere schwerer betroffen.

Gegen 13 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, teilte BRK-Pressesprecher Michael Will mit. In einem Einfamilienwohnhaus in Untersteinbach gab es nach ersten Erkenntnissen und Mitteilung des BRK offenbar einen Defekt an der Heizung. Es wurde CO-Alarm (Kohlenmonoxid) ausgelöst. Sieben Menschen atmeten das Atemwegsgift ein und mussten erstversorgt werden.

Mit Hubschrauber in Krankenhaus

Dazu rückten sechs Rettungswägen aus, die Schnelleinsatzgruppe "Gefährliche Stoffe und Güter" sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren. Es waren mehrere Notärzte im Einsatz. Für den schnellen Transport der Verletzten wurden drei Hubschrauber angefordert.

Die landeten etwa 200 Meter vom Unglücksort entfernt am Sportplatz, dem Ortsrand von Untersteinbach.