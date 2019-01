Haßberge: Rund 70 Gramm Marihuana gefunden - Gericht muss Besitzer finden

Vor einem Jahr wurde der Angeklagte bei Mechenried von der Polizei kontrolliert. Es befanden sich drei junge Männer in dem Fahrzeug. Die Polizisten entdeckten in dem Auto 69,08 Gramm Marihuana.

"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" - so lautete am Montag wieder einmal das Motto im Gerichtssaal des Amtsgerichts. Dort saß ein 20-Jähriger Kfz-Mechatroniker auf der Anklagebank. Bereits vor einer Woche musste er an gleicher Stelle Platz nehmen.

Damals wurde er zu einer Geldauflage verurteilt, weil er zusammen mit zwei weiteren Heranwachsenden einen Jäger nachts zwischen Rednershof und Abersfeld das Fürchten lehrte und mutmaßlich dessen Auto mit Händen und Füßen malträtierte.

Diesmal lautete die Anklage nicht auf Sachbeschädigung und Bedrohung, sondern auf unerlaubten Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln. Denn am 11. Januar vergangenen Jahres hielt eine Polizeistreife zwischen Rügheim und Mechenried ein Fahrzeug an, in dem der Angeklagte auf dem Beifahrersitz saß. Bei der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Polizeibeamten hinter dem Fahrersitz ein Einmachglas mit exakt 69,08 Gramm Marihuana als Inhalt, das von durchschnittlichem Wirkstoffgehalt war.

In der Szene bekannt

Bei der polizeilichen Vernehmung sagte der Fahrer, der vor Wochenfrist neben dem heutigen Angeklagten ebenfalls auf der Anklagebank des Jugendgerichts saß, dass das "Gras" dem Angeklagten gehöre, weshalb der angebliche Rauschgiftbesitzer sich nun vor Gericht verantworten musste. Doch über seinen Verteidiger Stefan Wagner ließ er das Gericht wissen, dass er unschuldig sei und keine Angaben machen werde.

Ein ermittelnder Polizeibeamter der Kriminalpolizei Schweinfurt sagte im Zeugenstand, dass sich in dem kontrollierten Fahrzeug drei Personen befanden, die alle "in der Szene bekannt" seien. Das Einmachglas mit dem Rauschgift sei in einem Rucksack gewesen, der wohl dem Fahrer des Fahrzeugs gehörte, da auch dessen Kleidungsstücke darin gefunden wurden. Es wurden Fingerabdrücke an dem Einmachglas gefunden, die jedoch keinem der drei Fahrzeuginsassen zugeordnet werden konnten.

Vor Gericht bestätigte der dritte Fahrzeuginsasse, dass der Rucksack mit dem brisanten Inhalt dem Fahrer gehörte. Wem das Rauschgift gehöre, wisse er nicht, gab der 19-Jährige zu Protokoll. Der Fahrer und mutmaßliche Rucksackbesitzer machte im Zeugenstand von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, das ihm zusteht, weil er selbst als Drogeninhaber und -händler in Verdacht steht und sich nicht selbst belasten muss.

Beweise fehlen

Dem Staatsanwalt reichte die Beweisaufnahme nicht aus, um den Angeklagten, dessen Bundeszentralregisterauszug noch jungfräulich ist, zu verurteilen. Es handele sich um eine "erhebliche Menge" an Cannabis - knapp an der Grenze zur sogenannten "nicht geringen Menge" im juristischen Sinn. Das Rauschgift gehöre wohl dem Rucksackbesitzer. Nachweisen könne man es ihm aber nicht, zumal keine Fingerabdrücke gefunden wurde, meinte der Jurist, der ergo einen Freispruch beantragte - ebenso wie der Verteidiger.

Angeklagter wird freigesprochen

Dem Vorsitzenden, Richter Martin Kober, blieb nichts anderes übrig, als einen Freispruch zu verkünden. Die Aussage des Rucksackbesitzers, das Rauschgift gehöre dem Angeklagten, sei eine Falschaussage gewesen, für die er sich möglicherweise wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung verantworten müsse. Mutmaßlich gehörten ihm auch die 69 Gramm Marihuana, weshalb auch eine Anklage wegen Drogenbesitz und -handel auf ihn zukommen könnte. Dann müsste der 19-Jährige statt auf dem Zeugenstuhl auf der Anklagebank Platz nehmen, die er ja auch schon kennt.