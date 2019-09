Burggraben ist neue Konzerthalle

Eine gelungene Premiere legte das erste Burgfestival in Königsberg hin. Schon mit der "Abba Night" am Freitagabend zeigte sich der Burggraben als ausgezeichneter Standort für eine Open-Air-Bühne - und diejenigen, die auf dieser Bühne standen, hatten ihr Publikum sofort begeistert: Beim zweiten Lied waren alle Hände in der Luft, bei "Take a chance on me" hielt es kaum mehr jemanden auf den Plätzen. Das Open Air wurde für über 500 Zuhörer zu einer musikalischen Zeitreise.

Während die beiden angekündigten neuen Abba-Stücke noch immer auf sich warten lassen, zauberte die Cover-Band "Waterloo" die legendären Schweden in Königsberg wieder auf die Bühne. In mehrfach wechselnden, authentischen Kostümen hatten Katja Nord als Anni-Frid und Camilla Dahlin als Agnetha schon nach wenigen Takten das Publikum in ihren Bann gezogen. Die Hände gingen in die Höhne und nicht nur auf Aufforderung sangen die meisten mit.

Wie zu erwarten war, lag das Durchschnittsalter der Besucher deutlich "Ü 40", aber auch in der jüngeren Generation gibt es durchaus Abba-Fans, wie ein Blick in die Reihen zeigte. In der Pause wurden Erinnerungen ausgetauscht, an die wilden Disco-Zeiten, an das Kennenlernen, den ersten verstohlenen Kuss, die Plateau-Schuhe und bunt gemusterten Stirnbänder, die nicht nur bei den Frauen die Mähne im Zaum hielten. Und sogar eingefleischte Abba-Fans erfuhren noch Neues, denn fast jeder denkt, der erste Hit von Abba sei "Waterloo" gewesen, mit dem sie 1974 in die Charts kamen. "Waterloo", "Mamma Mia", "Voulez Vous" oder "Dancing Queen" - keiner der Abba-Hits wurde ausgelassen, aber auch etwas weniger bekannte Stücke wie "Eagle", "Intermezzo oder "When I kissed the teacher" sorgten für manches "Ach ja, stimmt" im Publikum, bei dem spätestens im zweiten Teil des Abends Disco-Stimmung angesagt war. Natürlich zeigten sich die Konzertbesucher textsicher, wenn sie zum Mitsingen aufgefordert waren, ob bei "Super Trooper", SOS", "So long" oder "Does your mother know". Die Illumination von Bühne und Burgmauern rundeten den Konzertabend ideal ab. Zweieinhalb Stunden lang begeisterte die Band, die ein beschwingtes Publikum in das nächtliche Königsberg entließ, über dem quasi als Zugabe ein großer, orangener Halbmond leuchtete.

Schon jetzt steht fest, dass es auch im nächsten Jahr ein Open Air auf der Burg und im Schlossgraben Königsberg geben wird, nämlich vom 28. bis 30. August 2020.