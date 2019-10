Bürgermeisterwahl in Königsberg: Gerhard Hölzer wirft seinen Hut in den Ring

Bei der letzten Kommunalwahl vor sechs Jahren trat mit der Offenen Hellinger Liste (OHL) zum ersten Mal eine reine Ortsteilliste an und errang im Königsberger Stadtrat einen Sitz. Diesen bekleidete Frank Slawik. Seinerzeit musste die Bürgermeisterwahl wiederholt werden, da bei der ersten Wahl Uwe Beck mit großer Mehrheit zum Ersten Bürgermeister gewählt worden war, dieser aber nach einigen Wochen von diesem Amt zurücktrat. Bei der Wahlwiederholung hatte sich nur Claus Bittenbrünn (FWG) zur Wahl gestellt, der mit großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt wurde. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Bittenbrünn will weitermachen

Diesmal werden die Bürger in Königsberg aber die Möglichkeit haben, sich mindestens zwischen zwei Kandidaten entscheiden zu können. Denn, wie schon bekannt ist, stellt sich Claus Bittenbrünn als unabhängiger Kandidat, diesmal unterstützt von der CSU, zur Wiederwahl und möchte für weitere sechs Jahre die Geschicke der Stadt Königsberg und seiner Stadtteile leiten.

Seitens der OHL wird es aber bei der Wahl am 15. März 2020 mit Gerhard Hölzer einen Gegenkandidaten geben, der schon allein deshalb gegen den derzeitigen Amtsinhaber antritt, weil für ihn eine Wahl ohne Gegenkandidat keine echte Wahl ist. "Man muss sich mindestens zwischen zwei Vorschlägen entscheiden können!", ist seine Meinung dazu.

Gerhard Hölzer ist Jahrgang 1958, Hellinger und war kaufmännischer Leiter in vielen unterschiedlichen Betrieben. Seit 2014 ist er im Ruhestand. Er wohnt jetzt in Königsberg. Seine speziellen Hobbys sind Weinhandel und Weinbau. So hat er in Prappach in mühevoller Arbeit einen verwilderten Weinberg rekultiviert.

Am Donnerstagabend stellte sich Gerhard Hölzer bei einer Versammlung der OHL im Hellinger Sportheim vor und erläuterte seine Ziele und Vorhaben, die er im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt verwirklichen möchte.

In Königsberg herrscht seiner Meinung nach ein großer Unmut und es fehle ein Zusammenhalt, wie er in vielen Dörfern bestehe. In einzelnen Stadtbereichen dürfe er zwar Harmonie miterleben, dennoch seien sehr oft Neid, Missgunst und Verstimmung zu spüren. Er möchte ein vernünftiges und respektvolles Zusammenleben erreichen.

Aufgrund seiner langjährigen beruflichen Erfahrung, Dinge zu sehen, wenn etwas nicht läuft, traut er sich zu, dies zu verwirklichen: "Ich möchte für uns ein vernünftiges Miteinander schaffen, in unserer wunderbaren Natur und in einem vernünftigen, menschlichen, christlichen Miteinander."

"Stadt hat großes Potenzial"

Königsberg besitzt für ihn ein sehr großes Potenzial, wunderbare Menschen und eine wunderbare Bühne, die mit Märkten, Veranstaltungen und Festen mehr genutzt werden könnte. Seiner Meinung nach fehlt in Königsberg ein "Kopf", der Aktivitäten koordiniert, zusammenführt und diese dann auch umsetzt. Einige Ziele, die er als Bürgermeister verwirklichen möchte, sind:

- Förderung für junge Familien bei der Altbausanierung im Stadt- und in den Ortskernen

- Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Geschäften

- Anbindung der Dörfer an den öffentlichen Personennahverkehr

- Förderung eines sanften, familienfreundlichen Tourismus

- Bessere Information und Zusammenarbeit mit den Bürgern

- Förderung der Zusammengehörigkeit der Stadt Königsberg mit den Dörfern

- Bürgermeistersprechstunden in den Dörfern

- Regelmäßige Bürgerversammlungen

Der Grundsatz von Gerhard Hölzer heißt: Mit einem ehrlichen und fairen Umgang mit dem Bürger kann ich viel erreichen. Er beendete seine Vorstellung mit den Worten: "Die Aufgabe, in Königsberg etwas zu bewegen, reizt mich."

Die Frage nach dem Grund, warum Hölzer sich als Kandidat für die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Königsberg aufstellen lässt und wer ihn dazu veranlasst habe, beantwortete er damit, dass es in erster Linie seine eigene Entscheidung gewesen sei, und dass er für Königsberg etwas tun möchte.

Aufstellungsversammlung der OHL

Zum Schluss der Versammlung wurde noch darauf hingewiesen, dass am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Sportheim in Hellingen die offizielle Aufstellungsversammlung der OHL stattfindet. Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen.