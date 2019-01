Haßfurt vor 9 Stunden

Verkehr

"Brötchentaste" soll endlich Haßfurts leidige Parkprobleme lösen

Nur schnell in der Bank Auszüge geholt und schon steckt beim Zurückkommen ein teures Knöllchen hinten dem Scheibenwischer. In Haßfurt ist Parken ein echtes Problem, viele Kunden lokaler Geschäfte sind deshalb frustriert. Die neue "Brötchentaste" an den Parkautomaten soll vor allem Kurzerledigungen endlich vereinfachen.