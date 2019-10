BNL startet mit 16 Bewerbern und neuem Slogan in den Wahlkampf

Unter das Motto "Wir lieben Ebelsbach" stellt die Bürgernahe Liste (BNL) ihr Programm zur Kommunalwahl 2020. Am Montag nominierten die Mitglieder die 16 Kandidaten, die sich um Sitz und Stimme im Gemeinderat Ebelsbach bewerben. Angeführt wird die Liste vom Bürgermeisterkandidaten Andreas Hoch.

"Wir präsentieren Ebelsbach eine starke, ausgewogene Liste. Ich bin stolz auf die jungen Leute", freute sich Bürgermeister Walter Ziegler, der nach 18 Jahren in diesem Amt aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stehen wird. Andreas Hoch freute sich, dass aus jedem Gemeindeteil mindestens ein Kandidat zur Wahl steht, "denn wenn wir bei der BNL Ebelsbach sagen, meinen wir immer auch alle Gemeindeteile", betonte er. Exakt 40 Jahre betrage das Durchschnittsalter der Liste, was Hoch ebenfalls stolz macht. Auch gelang es, einen Querschnitt durch die Gesellschaft abzubilden, denn auch die Berufe seien bunt gemischt vom Lehrer über den Maschinen- und Anlagenführer, den Bauingenieur und die Physiotherapeutin bis zum Stabsfeldwebel.

Einstimmig nominierten die zahlreich anwesenden Mitglieder die vorgeschlagene Liste. Am gleichen Abend startete auch die neue Homepage mit dem Wahlprogramm. Auch auf Facebook und Instagram informiert die BNL über ihre Kernthemen Wohnen, Lebensqualität, Bildung und Betreuung, Freizeit und Vereine sowie zukunftsorientierte Gemeinde. "Dieses Programm ist dynamisch und kann gerne im Rahmen der Diskussionen bis zur Kommunalwahl ergänzt werden", so Florian Meyer.

Die BNL hat auf Basis des Gemeindewappens ein neues Logo entwickelt und dabei die Farben des Wappens grün, blau und orange aufgenommen. Noch am Montagabend wurden für eine Woche Plakate und Banner in Ebelsbach und Gemeindeteilen aufgehängt, die per QR-Code auf die Online-Auftritte der BNL weiterleiten. "Wir werden zwar auch klassischen Wahlkampfmaterialien in gedruckter Form haben, aber online ist erstens schneller und zweitens wollen wir auf keinen Fall die Orte zupflastern", so Anette Kutzner.

Derzeit stellt die BNL im Ebelsbacher Gemeinderat sechs Gemeinderatsmitglieder, Ortssprecherin Anette Kutzner aus Schönbach und Bürgermeister Walter Ziegler.

Die Kandidaten der BNL nach ihrer Reihung auf der Liste: 1. Andreas Hoch (Ebelsbach, Prüfingenieur), 2. Tobias Ziegler (Ebelsbach,Studienrat Fos), 3. Anette Kutzner (Schönbach, Kauffrau), 4. Florian Mayer (Ebelsbach, Studienrat Realschule), 5. Michaela Eisenacher (Schönbrunn, Angestellte), 6. Rolf Laubmeister (Steinbach, Einsteller), 7. Sven Bräutigam (Rudendorf, Großhändler für Hufbeschlagartikel), 8. Matthias Kleylein-Klein (Ebelsbach, Stabsfeldwebel), 9. Dominik Mantel (Gleisenau, Maschinen- und Anlagenführer), 10. Dorothee Ruckdäschel (Gleisenau, Studienrätin Realschule), 11. Jonas Mauer (Ebelsbach, Wirtschaftsinformatiker), 12. Melanie Mantel (Gleisenau, Erzieherin), 13. Tobias Eisenacher (Scbönbrunn, Servicetechniker Medizintechnik), 14. Diana Strätz (Ebelsbach, Physiotherapeutin), 15. Peter Knieling (Ebelsbach, Bauingenieur), 16. Anna-Lena Hoch (Ebelsbach, Speditionskauffrau, Studentin Logistik).