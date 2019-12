Es sollte ein gemütlicher Abend im weihnachtlichen Ambiente des Weihnachtsmarktes in Rabelsdorf rund um den Dorfsee werden. Alfred Hofmann aus Ruppach und seine Frau Anita machten sich mit ihrem Auto auf den Weg. Die Fahrt endete nach rund drei Kilometern, beide werden sie nie mehr vergessen.

Auf der Fahrt zum Weihnachtsmarkt: Alfred Hofmann wird am Steuer bewusstlos

Am 24. November letzten Jahres fuhren die Hofmanns mit ihrem Peugeot 208 los. Am Steuer Alfred Hofmann, seine Frau auf dem Beifahrersitz. Beide freuten sich auf ein paar gemütliche Stunden auf dem Weihnachtsmarkt in Rabelsdorf. "Auf Höhe des Parkplatzes an der B 279, kurz vor der Einmündung nach Höchstädten, merkte ich, dass etwas nicht stimmt", sagt Anita.

Dramatische Sekunden im Auto

Bis dorthin waren sie etwa 1500 Meter gefahren. Ihr Mann sei wie ein Betrunkener nach links und rechts gefahren. Als sie ihn ansprach, reagierte er nicht, war auf dem Fahrersitz zusammengesunken. "Mir blieb schier das Herz stehen, als ich realisierte, dass er nicht mehr in der Lage ist, das Auto zu fahren." Sie reagierte schnell, nahm das Steuer in die Hand. "Nur nicht in den Gegenverkehr fahren oder von der Fahrbahn abkommen, das Auto in der Spur halten", waren ihre Gedanken, wie sie erzählte.

Weiter ging die Fahrt und nach 600 Metern streifte Anita mit dem Auto an der Baunachbrücke bei Höchstädten den Bordstein. "Ich denke, dass ich auch einen Leitpfosten erwischt habe", sagt sie. Ihr Mann war bewusstlos, aber immer noch mit dem Fuß auf dem Gas. Jetzt zog Anita, so fest sie konnte, die Handbremse des Peugeot. Aber die Fahrt ging trotzdem weiter. Erst nach weiteren 1500 Metern kam das Auto kurz vor der Einmündung Herbelsdorf zum Stehen. "Ich war völlig durch den Wind, stand neben mir", erinnert sich Anita Hofmann. Sie schaltete noch die Warnblinkanalage ein.

Blau im Gesicht

Ruth Sauerteig aus Fischbach kam hinzu und sah, dass eine Frau aufgeregt um ein Auto ging. Sie hielt an und wollte sehen, ob sie helfen könne. Da sah sie, dass Anita und Alfred Hofmann, die sie kennt, offensichtlich Probleme hatten. "Als ich Alfred auf dem Fahrersitz sah und erkannte, dass er ganz blau im Gesicht war, habe ich sofort mit meinen Mobiltelefon die 110 gewählt und hatte die Polizei in der Leitung. Nachdem ich gesagt hatte, dass ein medizinischer Notfall vorliegt, wurde ich von der Polizei sofort zur Integrierten Leitstelle Schweinfurt durchgestellt", erzählt Ruth Sauerteig.