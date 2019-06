Betrunkener attackierte Polizisten

Mit später festgestellten 1,64 Promille Alkohol in der Blutbahn ist ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Haßberge während des Altstadtfests in Ebern am 24. Juli letzten Jahres ausgetickt. Weil der ledige Handwerker eine Festbesucherin sexuell belästigt haben soll, rückte eine Polizeistreife an, die den Betrunkenen mit auf die Wache nach Ebern nahm. Dort eskalierte die Situation. Der 49-Jährige trat um sich und traf dabei einen der Polizeibeamten am Bein. Daraufhin brachte eine Beamtin den Wüterich per "Fußfeger" zu Boden. Als ihn ein Beamter danach ausziehen wollte, um ihn in die Ausnüchterungszelle zu befördern, trat der Betrunkene in Richtung Gesicht des Polizisten, ohne ihn jedoch zu treffen.

Am Mittwoch musste sich der 49-Jährige - nicht zum ersten mal - am Amtsgericht in Haßfurt verantworten, das ihn zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe verurteilte. Als Auflage muss er 700 Euro an die Polizeigewerkschaft berappen und seine begonnene Entziehungstherapie fortsetzen.

Auf der Anklagebank ließ der Angeklagte seinen Verteidiger Christian Barthelmes reden. Sein Mandant könne sich an den verhängnisvollen Abend nicht mehr erinnern, sagte der Anwalt. Er habe sich jedoch danach bei den Polizeibeamten entschuldigt und dem geschädigten Ordnungshüter bereits 300 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Der Angeklagte sei ein trockener Alkoholiker, der hin und wieder einen Rückfall gehabt habe. Der Alkohol wirke wie ein Ventil. "Nach einem Bier gehen bei ihm die Schleusen auf", versuchte der Verteidiger den Ausraster zu erklären. Sein Mandant habe eine Reihe von Schicksalsschlägen hinnehmen müssen. Nach dem Tod der Eltern sei ihm im vergangenen Jahr erst die Fahrerlaubnis, dann der Gewerbeschein entzogen worden. Er habe in der Folge finanzielle Probleme gehabt. Mittlerweile mache der Angeklagte eine Suchttherapie und weise durch "Screenings" seine Alkoholabstinenz nach.

Für den 49-Jährigen stand viel auf dem Spiel. Denn es war nicht das erste Mal, dass er als Angeklagter vor Gericht stand. Neun Einträge stehen in seinem Bundeszentralregisterauszug. Bereits mehrfach hat er Bewährungsstrafen aufgebrummt bekommen. Zum Tatzeitpunkt stand er wegen eines einschlägigen Gewaltdelikts unter offener Bewährung. Ihm drohten daher eine Haftstrafe sowie der Widerruf der laufenden Bewährungsstrafe und damit ein längerer Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen. Doch der Staatsanwalt beließ es in seinem Plädoyer bei einer einjährigen Bewährungsstrafe plus 1000 Euro Geldauflage.

Verteidiger Barthelmes kennt seinen "Kunden" bereits seit zehn Jahren. In dieser Zeit habe er sich positiv entwickelt, gab er zu Protokoll. Zwischen der achten und neunten Verurteilung habe es eine lange Pause gegeben, stellte er fest. Zudem habe sein Mandant von sich aus einen Täter-Opfer-Ausgleich angebahnt und er sei seit zwei Jahren abstinent, weshalb eine kurze Bewährungsstrafe ausreichend sei.

Richterin Ilona Conver beließ es bei einer Bewährungsstrafe, da die Tat "nur wenig Gewicht" habe und niemand schwer verletzt wurde. Der Angeklagte sei durch den Alkohol enthemmt gewesen, was sie als schuldmindernd wertete.