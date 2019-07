Betrügerbande in Franken aktiv - wer erkennt diesen Mann?

Vor wenigen Monaten ist eine Seniorin in Sand am Main (Landkreis Haßberge) Opfer von Telefonbetrügern geworden und hat 16.000 Euro an einen Geldabholer übergeben. Durch die Veröffentlichung der Täterbilder erhofft sich die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Im März 2019 hatte einer der Betrüger die Geschädigte angerufen und sich als deren Schwager ausgegeben. Der Anrufer behauptete, er habe einen Unfall gehabt und würde nun dringend Bargeld benötigen, um den Schaden auszugleichen und eine Haftstrafe abzuwenden.

Immer wieder versuchen Betrüger auf diese Weise, Menschen um ihr Erspartes zu bringen: Enkel-Trick, Handwerker-Trick, Polizisten-Trick - Die fiesen Maschen der Telefon-Betrüger

Betrügerbande gibt sich als Verwandte und Polizisten aus

Die insgesamt drei Täter haben ihre Legende in der darauffolgenden Stunde aufrechterhalten und die Geschädigte unter anderem glauben lassen, sie habe auch die Polizei am Telefon. Immer wieder wurde die Seniorin von dem falschen Polizeibeamten angerufen, der die Geschichte des angeblichen Schwagers bestätigte.

Auch während ein dritter Betrüger zur Wohnanschrift der Dame im Lindenweg kam, um das Bargeld in einem Briefumschlag in Empfang zu nehmen, hatte sie den falschen Polizeibeamten am Telefon, der ihr Instruktionen gab und sogar anschließend bestätigte, er habe den Geldbetrag erhalten. Erst nachdem der Geldabholer über alle Berge war, bemerkte die Seniorin den Betrug.

Der Mann, der das Geld abgeholt hat, kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 25 bis 35 Jahre alt

Ca. 175 cm groß

Schmales Gesicht mit bräunlicher Gesichtsfarbe

Schwarze, kurze Haare

Gepflegtes Erscheinungsbild

Bekleidet mit schwarzer Hose, schwarz/weißem Mantel mit Fischgrätenmuster

Führte helle Umhängetasche bei sich

Überwachungskamera zeigt den Mann

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Telefonbetrug hat bereits damals die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt übernommen. Dem Sachbearbeiter liegen Bilder einer Überwachungskamera vor, welche den Geldabholer zeigen. Die Identität des Mannes ist bislang ungeklärt.

Wer die Person auf dem Fahndungsfoto kennt oder nähere Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.