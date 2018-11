Rabelsdorf läutet die Adventszeit ein

Nach einigen "verregneten" Adventsmärkten in Rabelsdorf in den Vorjahren blieb es am Samstag trocken - wenn auch trüb, aber das passte in die novemberliche Stimmung. Vor allem am Abend tauchte der Ort rund ums alte Bräuhaus, die Kirche und den Dorfteich, ein in eine heimelige Atmosphäre mit viel Kerzenschein und elektrischem Licht. So zeigte sich der Vorsitzende des veranstaltenden Feuerwehrvereins, Diethelm Schorscher, dankbar für das Wetter und für die vielen Helfer. Rund ein Viertel der Helfer kommen nicht aus dem Dorf selbst, sondern aus der Umgebung. "Ohne die Helfer aus den umliegenden Ortschaften könnten wir das nicht stemmen", gestand Schorscher.

Zusammen mit Bürgermeister Ralf Nowak hatte er am Nachmittag den Markt eröffnet, der Posaunenchor Altenstein unterhielt die Besucher musikalisch. Die Gäste aus dem Umland konnten sich so einstimmen auf die nahende Adventszeit.

Von selbst Gebasteltem über Handwerk und gewerblichen Angeboten reichte die Palette. Bratwurst- und Glühweinstände komplettierten den Markt. Nüsse, Orangen und Naschsachen hatte der Nikolaus (Volker Kuhn) nicht nur für die Kleinen dabei. Den Verkehr regelten die Feuerwehren aus Pfarrweisach und Kraisdorf. alc