Bahn baut Bahnsteig in Haßfurt endlich um

Bei der Sitzung des Seniorenbeirats Haßfurt in der Rathaushalle freute sich Vorsitzende Eva-Maria Schwach über den Erfolg der bisher durchgeführten Veranstaltungen in diesem Jahr. Sie sprach zum Beispiel die beliebten Spielenachmittage und Fachvorträge an.

Zum aktuellen Geschehen in der Kreisstadt in Sachen Barrierefreiheit berichtete Michael Schulz in seiner Eigenschaft als kommunaler Behindertenbeauftragter. Wie er vor einigen Wochen bei einer Veranstaltung von der Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar (SPD) erfahren habe, hat die Deutsche Bahn definitiv erklärt, den Haßfurter Bahnhof in den Jahren 2020 oder 2021 behindertengerecht umzubauen. Zehn Jahre kämpfe Haßfurt mit dem Seniorenbeirat bereits dafür, dass der Bahnsteig 2 vergrößert und mit Aufzügen barrierefrei wird.

In voraussichtlich schon zwei bis drei Monaten werde dieser Status im Rathaus erreicht, sagte Schulz. Zwar verzögere sich der Bau des Aufzuges dort, aber dafür gebe es dann bald einen ungehinderten Zugang für Menschen mit Handicap, genauso wie an der Tiefgarage, bei der der neue Fahrstuhl auch in Kürze in Betrieb genommen werde.

In der Altstadt werden die bereits vorhandenen Übergänge bei den einzelnen Gassen sehr gut angenommen, wie Schulz weiter erklärte. Die Genehmigung für den Austausch des Pflasters in der Engelmeßgasse sei erteilt; einzig die Ausführung mache noch Probleme, da die Baufirmen zurzeit stark überlastet seien.

Traurig stimmte es Schulz, dass er aus der Zeitung erfahren musste, wie Dritter Bürgermeister Stephan Schneider (SPD) Unzulänglichkeiten beim neuen Friedhof anprangerte. Mit dem Bauamt sei bereits abgesprochen, dass auch der Gehsteig abgesenkt werde, wenn dort Baumaßnahmen anstünden. Der Behindertenbeauftragte hätte sich gewünscht, mit Schneider persönlich darüber zu sprechen, zumal er (Schulz) kein Unbekannter in Haßfurt sei.

Eva-Maria Schwach lobte die Stadt Haßfurt, die immer wieder bei Maßnahmen Schulz als fachkundigen und persönlich betroffenen Ansprechpartner mit einbinde, um so die Barrierefreiheit in der Kreisstadt weiter auszubauen. Auch die Stadtwerke reagieren nach ihren Angaben immer sehr schnell, wenn mal eine Reparatur nötig sei, so wie beispielsweise vor kurzem am Wasserspender im Behinderten-WC an der Tiefgarage.

Aufmerksam gemacht wurde auf einen Vortrag zum Thema "Gelenkersatz", den Dr. Olaf Anders vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Montag, 29. April um 19.30 Uhr in der Stadthalle hält. Weiterhin findet am Dienstag, 21. Mai, um 14.30 Uhr, ebenfalls in der Stadthalle, ein Konzertnachmittag für Senioren mit dem Streichquartett "Lockere Saiten" statt. Die vier Künstler bieten ein buntes Programm von Klassik über Jazz bis Pop an. Der Eintritt ist frei; es wird jedoch gebeten, sich kostenlose Platzkarten im Rathaus zu besorgen.