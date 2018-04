Bäume "mit Macken" bringen Geld

Die Gemeinde Burgpreppach nimmt am Programm "Vertragsnaturschutz Wald" teil. Bei einer Begehung der Waldbereiche "Büchelberg" und "Heinach" stellte der betreuende Revierförster Wolfgang Meiners dem Waldausschuss des Gemeinderats sowie weiteren Interessenten dieses Programm sowie Methoden der Waldbewirtschaftung vor.



Meiners zeigte, dass bestimmte Bäume markiert und vertraglich für zwölf Jahre aus jeder wirtschaftlichen Nutzung genommen werden. Dafür gibt es dann von der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) Einmalzahlungen in Höhe von 125 bis 195 Euro, je nach Durchmesser des Baums. Die dem Forstbetrieb Burgpreppach zustehenden 20 000 Euro hat Meiners für dieses Jahr bereits fast ausgereizt. Im nächsten Jahr kann der gleiche Betrag wieder beantragt werden.



Infrage kommen Bäume, so Meiners, die irgendwie beschädigt seien, beispielsweise Spechthöhlen oder Horste für Habicht oder Milan haben und sich somit als Biotopbäume eignen. Auch stehendes oder liegendes Totholz kann ausgewiesen werden, sofern es mindestens 40 Zentimeter Durchmesser und drei Meter Länge aufweist.



Jürgen Hahn vom Amt für Landwirtschaft und Forsten ergänzte, dass die ausgezahlten Gelder ausschließlich aus dem Naturschutzbereich stammen. Ziel des Programms sei nachhaltiger Naturschutz in den kommunalen Wäldern. Grundsätzlich könne das Programm auch von privaten Waldbesitzern in Anspruch genommen werden.



In dem Waldstück, das der Ausschuss besichtigte, wurde auch ein Weiher neu angelegt, finanziert durch Mittel, die für Ausgleichflächen und -maßnahmen beispielsweise zu Industrieansiedlungen oder Windrädern bereitgestellt werden müssen. Daneben stellte Meiners Aufforstungsmaßnahmen vor, bei denen je 500 Tannen und Douglasien als Ersatz für den klimatisch bedingten Ausfall von Kiefern in einen großen Buchenbestand gepflanzt wurden.





Eine weitere Ortseinsicht war im "Hainach" ein Blick auf die Holzernte und die Waldbewirtschaftung. Meiners erläuterte, wie dort in einem umzäunten Bereich ein "ungleichaltriger gemischter Dauerwald" herangezogen werde. Mindestens acht Baumarten wüchsen dort unter einem Schirm von hohen Bäumen, die entnommen werden, sobald sie reif sind oder andere gute Bäume bedrängen.



Dabei leisteten die Waldarbeiter der Gemeinde gute Arbeit und ließen sich zudem bei Pflegerschulungen mit anderen Forstbetriebsgemeinschaften weiterbilden. Anhand des geschlagenen Holzes, das zum Abtransport bereitliegt, erklärte der Förster, dass hier gesundes und sauberes Holz wachse. Weil es sich hier um einem Nordhang handle, könnten hier auch weiter Fichten gedeihen.



Hahn zeigte an einer Rückegasse auf, dass man trotz ungünstiger Witterung hier kaum Rückeschäden verursacht habe. Er nannte als Gründe hierfür die möglichst gerade Führung der Gassen, die keine Verdrückungen in Kurvenbereichen entstehen ließen. Die Bereifung der Maschine und die angepasste Arbeitsweise beim Rücken des Holzes trügen ebenfalls zur Vermeidung von Schäden bei. Der Wald sei nach den Hiebarbeiten, so Hahn "in einem gesetzeskonformen Zustand und weist wenig Schäden auf". Brennholz habe man aber bisher noch nicht aus dem Wald geholt, weil das noch zu große Schäden verursachen würde.