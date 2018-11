Bäuerin erhielt eine "Verwarnung mit Strafvorbehalt" für eine Bodenverunreinigung

Weil auf ihrem Bauernhof im nördlichen Landkreis Haßberge Sickersaft aus zwei Silage-Silos auslief und im Acker versickerte, hat das Amtsgericht Haßfurt am Mittwoch eine 60-jährige Bäuerin wegen fahrlässiger Bodenverunreinigung zu einer "Verwarnung mit Strafvorbehalt" im Höhe von 45 Tagessätzen zu 65 Euro (2925 Euro) verurteilt. Die Verurteilung ist quasi eine Geldstrafe auf Bewährung. Wenn die bislang unbescholtene Bäuerin drei Jahre straffrei lebt, muss sie das Geld nicht zahlen. Vor Gericht musste sie antreten, weil sie zuvor gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte.

Auf der Anklagebank gab die 60-Jährige den ersten Punkt der Anklage zu. Die Sickersaftgrube sei am 30. November vergangenen Jahres übergelaufen, weil es zuvor stark geregnet hatte und sie daher schneller als sonst volllief. Gegen Punkt zwei der Anklage, bei dem Sickerwasser aus einem Foliensilo gelaufen sein soll, hatte die Angeklagte Einwände. Da der Maisertrag aufgrund der vielen Regenfälle im Vorjahr sehr gut war, habe man den gehäckselten Mais mit einem Trockengehalt von über 30 Prozent in einem Foliensilo gelagert. Bei einem Trockengehalt von über 30 Prozent falle kein Sickerwasser an, erklärte die Bäuerin dem Gericht. Es könne sich um Niederschlagswasser handeln, das sich mit Silage-Gut verfärbt habe.

Dies sah der Mitarbeiter des Landratsamts, der den Betrieb regelmäßig kontrolliert, anders. Er habe weiße Ränder an den Ablaufrinnen gesehen und aufgrund des Geruchs festgestellt, dass es sich um Sickersaft handeln müsse, sagte er im Zeugenstand.

Verteidiger Freddy Bambach fragte den Kontrolleur, warum er seine Mandantin damals nicht sofort aufforderte, den Missstand zu beheben. Der Mitarbeiter des Landratsamts erwiderte, dass er am nächsten Tag die Wasserschutzpolizei und das Wasserwirtschaftsamt eingeschaltet habe, das am 6. Dezember dann Proben genommen habe. "Hier wird doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen", warf der Anwalt ein, musste sich aber von einer anwesenden Gutachterin des Wasserwirtschaftsamts belehren lassen, dass die Sickersäfte das Grundwasser durch Nitrat verunreinigen können. Der Ammoniumgehalt im Sickersaft sei rund zehn Mal so hoch wie in normalen Haushaltsabwässern. Im Boden werde das Ammonium in Nitrat umgewandelt und könne so ins Grundwasser gelangen. Eine Bodenbohrung in der Nähe des Bauernhofs habe ergeben, dass der Untergrund durchlässig sei und die Grundwassersole in zehn bis 15 Metern Tiefe liege. Durch die erhebliche Belastung und die Stoffmenge bestehe die Gefahr der Grundwasserverunreinigung.

Diese Behauptung bestritt der Ehemann der Angeklagten im Zeugenstand. Die nächste Trinkwasserquelle sei 1,33 Kilometer weit entfernt und bereits seit Jahren stillgelegt. Die nächste intakte Quelle sei drei Kilometer entfernt. Zudem dürfe der Sickersaft in einer festgelegten Dosierung auf Äckern und Wiesen als Dünger ausgebracht werden. 3200 Euro an Fördermitteln seien aufgrund des Vorfalls zurückgehalten worden. "15 Jahre lang hat es nichts gegeben" sagte er dem Gericht und mutmaßte, dass die Behörde "uns drankriegen" wolle. Mittlerweile seien jedoch alle Auflagen erfüllt und ein neues Auffangbecken installiert.

Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe in Höhe von 5200 Euro wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Bodenverunreinigung. Der Verteidiger appellierte, die Kirche im Dorf zu lassen, und hielt eine Geldstrafe von maximal 20 Tagessätzen für ausreichend. Die Bäuerin sagte, dass die Bauern die "wohl am besten kontrollierte Berufsgruppe Deutschlands" seien, und fügte hinzu: "Wir sind auch nur Menschen."

Richterin Ilona Conver blieb in ihrem Urteil unter den Anträgen sowohl des Staatsanwalts als auch des Verteidigers. Sie hielt die Anforderungen und Vorgaben für undurchsichtig - vor allem für juristische Laien, wie es auch Landwirte sind. Die Angeklagte habe sich bemüht, alle Vorschriften einzuhalten, dabei aber einen Fehler begangen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.