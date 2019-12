Autoren lesen aus ihren Büchern in Haßfurt

Zum dritten Mal in Folge lädt die Stadt Haßfurt in Kooperation mit dem Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) und der Buchhandlung Osiander vom 26. März bis 5. April 2020 zu einem Literaturfestival ein. Karten für die elf Lesungen sind ab sofort bei der Tourist-Information Haßfurt erhältlich.

"Die letzten beiden Veranstaltungen haben gezeigt, dass das Publikum an solchen Lesungen interessiert ist, dass sie sich geradezu danach sehnen und auch von nicht so bekannten Autoren gerne Bücher erwerben", sagte Bürgermeister Günther Werner bei einem Pressegespräch. Er teilte mit, dass die Stadt Haßfurt für das Literaturfestival ein Budget von 15 000 Euro bereitgestellt habe, aber auch noch auf Zuschüsse und Sponsorengelder hoffe.

Silke Brochloß-Gerner, die als Leiterin Kultur und Tourismus der Stadt für die Organisation verantwortlich zeichnet, hat für das lesebegeisterte Publikum einen bunten Mix aus zeitgenössischer Literatur von überregional bekannten Autoren zusammengestellt. Die Leser verschiedener Genres sollen sich in den Lesungen wiederfinden und in die Welt der Literatur eintauchen können. Das Motto lautet: "Literatur zum Anfassen", denn das Publikum soll den Kontakt zu den Autoren herstellen und auch mit ihnen den einen oder anderen Plausch halten können. "Das Literaturfestival hat sich bereits über die Grenzen des Landkreises hinaus einen Namen gemacht und damit eine überregionale Bedeutung", so Silke Brochloß-Gerner stolz, die zu dem Festival wieder etwa 1000 Gäste erwartet.

"Mit fünf Lesungen explizit für Kinder und Jugendliche liegt der Fokus bei diesem Festival besonders auf der jungen Leserschaft", erklärte sie. "Wer seinen Lieben bereits zu Weihnachten Vorfreude auf das Literaturfestival schenken möchte, erhält die Tickets bei uns im Kultur- und Tourismusbüro in der Bahnhofstraße 2 oder unter Telefon 09521/688228", teilte sie mit.

Gefragt, welche beiden Lesungen sie für besonders interessant hält, antwortete sie: "Zum einen glaube ich, dass der Auftritt von Johann von Bülow, dem Neffen des bekannten Victor von Bülow alias Loriot, sehr spannend sein wird. Denn er liest Loriot! Johann von Bülow hat großes schauspielerisches Talent und ich bin überzeugt, dass er seinen Onkel gut wiedererkennen lässt. Zum anderen finde ich schön, dass Tamara Bach, die am 2. April aus ihrem Buch ,Wörter mit L' lesen wird, Alltagsprobleme von Jugendlichen sehr gut und authentisch beschreibt." Allerdings, so Silke Brochloß-Gerner, sind alle Lesungen auf ihre Art und Weise "hörenswert".

Das Programm:

Am Donnerstag, 26. März, liest um 19 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt Adriana Popescu aus dem Jugendroman "Morgen irgendwo am Meer".

Am Freitag, 27. März, präsentiert um 20 Uhr in der Stadthalle Meike Werkmeister ihren Roman "Sterne sieht man nur im Dunkeln".

Am Samstag, 28. März, trägt um 19 Uhr in der Stadthalle Johann von Bülow Szenen von Loriot unter dem Titel "Der ganz offene Brief" vor.

Am Sonntag, 29. März, ist um 19 Uhr in der Stadthalle Oliver Pötzsch zu Gast. Er stellt sein Abenteuer-Epos "Der Lehrmeister" (Faustus-Serie 2) vor. Der gleiche Autor liest am Montag, 30. März, um 15 Uhr im Biz am Marktplatz aus seinem Kinderbuch "Kuno Kettenkampf".

Am Dienstag, 31. März, liest um 15 Uhr im Biz am Marktplatz Sonja Kaiblinger aus ihrem Kinderbuch "Scary Harry - Von allen guten Geistern verlassen".

Am gleichen Tag präsentiert um 19 Uhr in der Stadthalle Dora Heldt ihren Roman "Mathilda oder Irgendwer stirbt immer".

Am Donnerstag, 2. April, liest um 17 Uhr im Biz am Marktplatz Tamara Bach aus ihrem Jugendbuch "Wörter mit L".

Am Freitag, 3. April, lässt um 15 Uhr in der Rathaushalle Max von Thun Einblicke in sein Kinderbuch "Der Sternenmann oder die furchtlose Prinzessin Luna" zu.

Am Samstag, 4. April, liest um 19 Uhr in der Rathaushalle Rafik Schami aus seinem Roman "Die geheime Mission des Kardinals".

Am Sonntag, 5. April, gibt es um 19 Uhr in der Stadthalle eine Konzertlesung mit Samuel Koch und Samuel Harfst unter dem Titel "StehaufMensch!"