Autofahrer wird in seinem BMW eingeklemmt

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht auf der Staatsstraße (Autobahnzubringer) bei Knetzgau. Die Unfallstrecke hatte eine Länge von 130 Meter. Zwei Personen wurden hierbei in einem BMW zum Teil schwer verletzt. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von 40 000 Euro

Gegen 0.10 Uhr ging ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle Schweinfurt (ILS) ein, die wiederum sofort die Feuerwehren aus Knetzgau und Sand alarmierte, die mit über 50 Mann anrückten. Ein 61-jähriger Mann hatte mit seinem BMW den Autobahnzubringer in Richtung Haßfurt befahren, als er offenbar nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort zerlegte er regelrecht einen großen Wegweiser, ehe er dort abprallte und die Böschung auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite hinauf fuhr. Ein Baum, der dem Auto im Wege stand, wurde entwurzelt und geteilt. Für das Fahrzeug, das im Landkreis Konstanz zugelassen ist, endete die Schleuderfahrt unter der Straßenbrücke kurz vor der Ausfahrt Knetzgau. Der BMW prallte an den dortigen Brückenpfeiler. Auf der ganzen Straße verteilten sich die Trümmerteile.

Während die 33-jährige Beifahrerin durch den Rettungsdienst aus dem zerstören Auto rasch befreit werden konnte, gestaltete sich die Rettung des Fahrers schwierig. Im Beinbereich eingeklemmt, dauerte die Bergung des Mannes fast eine Stunde. "Nach Anweisung des Notarztes wurde die Person mit der hydraulischen Rettungsschere und Spreizer befreit", berichtete Einsatzleiter Manuel Smuda, der auch Zweiter Kommandant der Feuerwehr Knetzgau ist. Hierbei mussten das Fahrzeugdach abgetrennt sowie eine Tür und die B-Säule entfernt werden. Das Lenkrad wurde nach oben gezogen, und nachdem die Beine frei waren, wurde der Patient über ein Spineboard aus dem BMW gebracht.

Die verletzte Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Haßfurt transportiert, während der Mann in den Schockraum des Klinikums Bamberg eingeliefert wurde. Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt nahmen den Unfall auf und führen nun die Ermittlungen. Der Abschnitt der Staatsstraße war bis zum Abtransport des Unfallfahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen über drei Stunden komplett gesperrt.

Unter der Brücke, auf der die Straße von Knetzgau nach Sand verläuft, ereigneten sich bereits in der Vergangenheit zwei tragische Unfälle. Im März 2013 starb dort ein 24-jähriger Rollerfahrer einen Tag vor seinem Geburtstag. Einige Jahre später kam ein Auto von der Straße ab und schrammte gegen die Mauer der Brücke. Schwarze Streifen auf dem Beton zeugen heute noch von den damaligen Geschehnissen.