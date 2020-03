Auto und Sattelzug kollidieren auf der A 70

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Maintalautobahn. Ein Auto und ein Sattelzug kollidierten während der Fahrt. Das Auto wurde dabei total beschädigt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck übernommen.

Auf den Unfall, der sich in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den A 70-Anschlussstellen Knetzgau und Haßfurt ereignete, wurde zufällig eine in entgegengesetzter Richtung fahrende Polizeistreife aufmerksam. Der verständigte Rettungsdienst konnte den 77-jährigen Fahrer aus dem VW Touran mit Zulassung im Landkreis Bad Kissingen befreien, während seine 73-jährige Beifahrerin eingeschlossen war. Zur schonenden Rettung der Patientin wurden kurz vor 17.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Knetzgau und Sand nachalarmiert. Die Einsatzkräfte trennten das Dach des Fahrzeuges mit Rettungsscheren ab und konnten so die Seniorin bergen. "Die Person konnte nach 18 Minuten dem Rettungsdienst übergeben werden", sagte der Einsatzleiter und Kommandant der Knetzgauer Feuerwehr, Thomas Finger. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde das Ehepaar in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterhin banden die beiden Feuerwehren, die insgesamt mit rund 50 Mann anrückten, auslaufende Betriebsstoffe ab und stellten den Brandschutz sicher. Den Pkw musste ein Abschleppunternehmen abtransportieren, während der 40-Tonner mit nur leichten Beschädigungen nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen konnte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Während der akuten Rettungsmaßnahmen war die Fahrtrichtung Schweinfurt für rund eine Stunde komplett gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Schnell zur Stelle war die Autobahnmeisterei Knetzgau, die die rechte Spur mit einem Warnleitanhänger absicherte. Es bildete sich ein etwa drei Kilometer langer Rückstau.