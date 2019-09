Ausstellung: Schloss Oberschwappach wird zum Zentrum für gedruckte Grafiken

Im Schloss Oberschwappach gibt es seit Samstagabend wieder vieles im wahrsten Sinne des Wortes zu entdecken. Denn die Ausstellung des Galeristenehepaars Egon Stumpf und Eleonore Schmidts-Stumpf "Unter Druck" zeigt eine Auswahl an druckgrafischen Werken. Die Betrachter sollen sich in die Bildersprache der Künstler einfühlen, sodass sich ihnen, wie es Stumpf formulierte, "neue Fenster und Türen und auch neue Perspektiven und Ausblicke auf die Welt öffnen, in der wir zu leben gezwungen sind".

Künstler aus ganz Deutschland

Für Egon Stumpf und seine Frau ist die Vielfalt der Kunst der zentrale Ausdruck für die Freiheit der Kunst. Diesem Motto sehen sie sich mit ihrer kuratorischen Arbeit in ihrer kleinen Galerie im Saal in Eschenau verpflichtet. Ihre neueste Ausstellung widmet sich mit Arbeiten von Kristin Finsterbusch aus Würzburg, Markus Lörwald aus Düsseldorf, Karin Brosa aus Essen/Marburg, Patrik Fauck aus Leipzig und Rainer Funk aus Nürnberg der Druckgrafik.

"Damit wird das spätbarocke Schloss Oberschwappach zu einem Zentrum grafischer Kunst in Deutschland", sagte Stumpf. "Eine solche Auswahl wie in dieser Ausstellung ist erstmals so zusammengestellt und bringt Arbeiten in die beeindruckenden Räume des Schlosses, die als Überblick bezeichnet werden können für das, was heute in der druckgrafischen Welt experimentiert wird." So offenbart sich eine geballte Erfindungskraft in dieser Grafikschau, die auch durch ganz unterschiedliche Techniken besticht.

Rainer Funk, der die Weichgrundätzung (Vernis Mou) bevorzugt, zeigt kleinformatige Drucke, die seine Eindrücke von Reisen nach Asien oder Afrika wiedergeben. Sein Thema sind Träume der Menschen in unserer Zeit von verlorenen Paradiesen. Fernweh nicht nur als protziger Konsum des Exotischen, sondern als Eintauchen in die Vielfalt einer Welt, die uns unerschöpfliche Quelle sein kann, wenn wir bereit sind, hinzuschauen.

Kristin Finsterbusch hingegen bietet fantasievollen Grafiken in verschiedenen Tiefdruckverfahren. Sie konfrontiert den Betrachter in ihren Bildern mit bekannten Dingen, die aber in ihrer Darstellung nicht real sind. "Meine Motive stammen aus alltäglichen Beobachtungen, die ich verändere und - auch politisch - kommentiere", sagte Karin Brosa über ihre Arbeiten.

Für die Bilder verwendet sie nicht nur viele einzelne Techniken, sondern kombiniert auch Siebdruck und Radierung.

Die Bilder von Patrick Fauck beschäftigen sich unter anderen mit dem seltenen Lichtdruck. Er ist ein genauer Beobachter der Menschen und der Umwelt und zeichnet daraus eine neue Aussage, die durchaus humorvoll und ironisch sein kann.

Markus Lörwald erstellt seine Werkte nicht nur in der Intagliotypie, einer modernen Form des Tiefdrucks, sondern auch mit Holzschnitten auf das Material Filz. Sein Ziel ist, die Kombination von analogen und digitalen Techniken zu perfektionieren.

Die Ausstellung ist noch bis zum Sonntag, 20. Oktober, jeweils sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter der Rufnummer 09527/810501 zu sehen.

(002O) Zu dem Foto: Foto Ulrike Langer

Rainer Funk präsentiert Vernis Mou Radierungen, die im Atelier als Übertragungen von Zeichnungen aus seinen Reisetagebüchern in das Medium des Tiefdrucks entstehen.

(003O) Zu dem Foto: Foto Ulrike Langer

Kristin Finsterbusch abstrahiert, verfremdet und schafft neue Beziehungen in ihren Tiefdruckarbeiten. Sie zeigt Fotoradierungen und Vernis Mou Radierungen, die sie farbig gestaltet.

(004,005O) Zu dem Foto: Foto Ulrike Langer

Bei den Arbeiten von Karin Brosa lohnt es sich näher hinzusehen. Wie alle Künstler der neuen Ausstellung in Schloss Oberschwappach zeigt sie "Druckgraphik für Entdecker", wie es Galerist Egon Stumpf formulierte.

(006O) Zu dem Foto: Foto Ulrike Langer

Patrick Fauck, ein Druckgraphiker aus Passion, experimentiert gerne mit den unterschiedlichsten Techniken. Im Bild die Siebdruckarbeit mit dem Titel "Ecce Homo".

(007O) Zu dem Foto: Foto Ulrike Langer

Markus Lörwald beeindruckt auch mit Arbeiten, die er auf Filz gedruckt hat und die dadurch eine besondere Weichzeichnung erhalten.