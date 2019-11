Haßfurt vor 1 Stunde

Unser Thema der Woche // Grenzerfahrung

Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik: Syrer wird dritter Kammersieger

Sewar Bilal hat gerade sein Abitur gemacht, als ihn der Krieg in Syrien zwingt, seine Heimat zu verlassen. In Deutschland lernt er schnell die Sprache, beginnt eine Ausbildung und zeigt, was mit Einsatz und Talent möglich ist.