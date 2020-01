Am Mittwochmittag (22.01.20) ist es im Haßfurter Stadtteil Augsfeld gegen 14 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkws gekommen. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Zusammenstoß zweier Autos

Eine 35-jährige Haßfurterin wollte auf der Staatsstraße aus Augsfeld kommend nach links in die ehemalige B 26 einbiegen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Auto.