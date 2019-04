Attacke mit Cocktailglas, Schlag ins Gesicht, Unfall auf Parkplatz - viel zu tun für Polizei in Unterpreppach

Gleich zu mehreren Zwischenfällen ist es Samstagnacht in einer Diskothek in Unterpreppach im Landkreis Haßberge gekommen. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Mann schlägt mit Coktailglas zu

Gegen Mitternacht kam es in der Diskothek zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei erlitt ein 21-Jähriger Verletzungen im Gesicht. Durch einen Schlag mit einem Cocktailglas erlitt der Jüngere der beiden Kontrahenten eine blutige Ober- und Unterlippe, die im Krankenhaus Ebern genäht werden musste. Der 29-jährige Täter schlug laut Polizei "aus nichtigem Grund unvermittelt mit einem Cocktailglas in der Hand den 21-jährigen mitten ins Gesicht". Sowohl der Schläger als auch der Geschädigte hatten beide Alkoholwerte über 1,5 Promille im Blut. Der Täter muss mit einer Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung rechnen.

27-Jähriger schlägt Disco-Gast und Security ins Gesicht

Im Eingangsbereich kam es überdies zwischen einem 27-jährigen Mann und einem 41-Jährigen zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der ältere Mann vom Jüngeren einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt. Als ein Security-Mitarbeiter dazwischen ging, bekam auch er vom 27-Jährigen zwei Faustschläge ins Gesicht. Die beiden Gäste standen unter Alkoholeinfluss, der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizei in Ebern gebracht. Dem Täter erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Gegen 03.15 Uhr fuhr dann schließlich ein zunächst unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz der Diskothek einen anderen Pkw an und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen ablesen und verständigten die Polizei. Der Fahrer konnte schließlich zu Hause angetroffen werden, wo er die Fahrt auch zugab. Von einem Unfall wollte er aber nichts mitbekommen haben. Bei einem durchgeführten Alkoholtest wurden schließlich 1,48 Promille festgestellt. Der Wert hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge. Gegen den 21-jährigen Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.