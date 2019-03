Amtsgericht verdonnert Tanklasterfahrer wegen Promille zu einer empfindlichen Geldstrafe

Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr hat das Amtsgericht Haßfurt am Mittwoch einen 50-jährigen Lastwagenfahrer zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 40 Euro, also 2000 Euro, verurteilt. Außerdem verhängte das Gericht ein sechsmonatiges Fahrverbot.

Laut Anklage fuhr der Angeklagte am 26. März vergangenen Jahres gegen 6.39 Uhr morgens auf der Maintalautobahn in Fahrtrichtung Schweinfurt. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, streifte mit seinem leeren Tanklaster die Leitplanke und parkte kurz darauf auf dem Parkplatz "Steinsäcker" (Theres), von wo aus er die Polizei über den Unfall informierte. Als die Beamten der Verkehrspolizei Werneck dort eintrafen, fanden sie den Fahrer schlafend am Steuer seines Fahrzeugs vor. Da sie Alkoholgeruch wahrnahmen, ordneten sie eine Blutprobe an, die einen Alkoholwert von 1,39 Promille im Blut des Fahrers ergab.

In der Folge erhielt der 50-Jährige einen Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte; daher musste er erstmals in seinem Leben auf der Anklagebank des Amtsgerichts Platz nehmen. Dort machte er eine Aussage, die Richterin Ilona Conver später als "unplausibel" und "unglaubwürdig" einstufte. Er sei damals von einem Lkw mit bulgarischem Kennzeichen von der Fahrbahn gedrängt worden, so dass er die Leitplanke streifte, gab der Angeklagte zu Protokoll. Vom Parkplatz aus habe er dann die Polizei verständigt und drei Flaschen Bockbier getrunken, weil er erregt war. Er habe Feierabend gehabt und hätte in seinem Fahrzeug schlafen wollen, bevor er die Heimfahrt zu seinem Arbeitgeber nach Würzburg angetreten hätte. Am Abend zuvor habe er keinen Alkohol getrunken, beteuerte er dem Gericht. Seinen Führerschein sei er für drei Wochen losgewesen. Sein Arbeitgeber habe ihm daraufhin fristlos gekündigt.

Nach Aussage eines ermittelnden Polizisten der Verkehrspolizei passen die Angaben des Angeklagten nicht zum Schadensbild des Tanklasters. Bei einem Abdrängen durch ein anderes Fahrzeug hätte der Angeklagte abrupt bremsen und nach rechts ziehen müssen, so dass es zu einem heftigeren Aufprall auf die Leitplanke hätte kommen müssen. Der Tanklaster sei jedoch nur ganz langsam nach rechts abgedriftet und es habe nur eine leichte Berührung gegeben, was den Rückschluss zulasse, dass der Angeklagte eingeschlafen sei.

Der Staatsanwalt machte eine vom Verteidiger vorgeschlagene Einstellung des Verfahrens nicht mit. Mit einem Gefahrguttransporter betrunken durch die Gegend zu fahren, sei schließlich kein Kavaliersdelikt, argumentierte der Anklagevertreter. Es seien keine vernünftigen Zweifel möglich, dass der Angeklagte betrunken fuhr. Da er mit dem beschädigten Lastwagen nicht betrunken bei seinem Arbeitgeber aufkreuzen konnte, habe er die Story erfunden, um von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken. Der Staatsanwalt ging über die Forderung im Strafbefehl hinaus und beantragte eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 40 Euro sowie eine achtmonatige Fahrsperre.

Einen Freispruch beantragte der Verteidiger. Niemand sei "so blöd", bei der Polizei anzurufen im Wissen, dass eine Trunkenheitsfahrt im Raum steht. "Wer ist so blöd, sich selbst ans Messer zu liefern?", fragte er rhetorisch. Dass sein Mandant, der weder vorbestraft ist, noch einen Punkt in Flensburg hat, betrunken gefahren sei, sei reine Spekulation. Der Angeklagte sei schon genug durch seinen Arbeitsplatzverlust gestraft. Er verdiene nun 800 Euro im Monat weniger als zuvor als Lastwagenfahrer.

Die Vorsitzende folgte der Argumentation des Staatsanwalts. Ein Nachtrunk sei unglaubwürdig. "Warum sollte ein nüchterner Lastwagenfahrer Alkohol trinken, im Wissen, dass gleich eine Polizeistreife eintrifft?", fragte Richterin Ilona Conver in der Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.