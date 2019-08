Feuer in der Papierfabrik: Großeinsatz in Unterfranken - 119 Einsatzkräfte vor Ort

Nach der Alarmauslösung der Brandmeldeanlage gegen 6.45 Uhr wurde bei der ersten Erkundung tatsächlich ein Feuer in einem Abteil des Altpapierlagers der Papierfabrik in Eltmann festgestellt. Zwar hatte die Sprinkleranlage den Brand bereits eingedämmt, dennoch erforderte die Situation eine Erhöhung der Alarmstufe.

Brand in Papierlager: Löschwasser aus Main gepumpt

Mithilfe von firmeneigenen Radladern und Gabelstaplern wurde die große Menge an Altpapierballen ins Freie gebracht und dort noch vorhandene Glutnester abgelöscht. Über 20 Atemschutzgeräteträger kamen hierbei zum Einsatz, wie Kreisbrandmeister und Einsatzleiter Thomas Neeb berichtete. Aus dem nahe gelegenen Main wurde Wasser gepumpt und mittels einer 500 Meter langen Schlauchleitung zum Betriebsgelände gefördert. Als Bereitstellungsraum für die Feuerwehrfahrzeuge wurde das gegenüber der Papierfabrik liegende Betriebsgelände eines Nutzfahrzeugherstellers genutzt. Nach über vier Stunden konnte der Einsatz gegen 11 Uhr beendet werden.

119 Einsatzkräfte und Polizei vor Ort

Vor Ort waren neben der Polizei 119 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Eltmann, Ebelsbach, Limbach, Zeil, Eschenbach und Weisbrunn sowie der Werksfeuerwehr der Firma Schaeffler Eltmann. Die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG ÖEL) sorgte durch ihre Mitarbeit für einen reibungslosen Ablauf. Ein Bild der Lage machte sich auch die Landkreisführung mit Kreisbrandrat Ralf Dressel und Kreisbrandinspektor Georg Pfrang an der Spitze.

Das Rote Kreuz betreute die Atemschutzgeräteträger mit der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Transport II, die aus den Bereitschaften Zeil und Knetzgau besteht. Insgesamt waren rund 25 Frauen und Männer des Rettungsdienstes vertreten, die auch mit der SEG Betreuung und Verpflegung für Getränke und einen Imbiss für die Feuerwehrleute sorgte. Die SEG Information und Kommunikation unterstützte den Einsatzleiter Rettungsdienst. Das Technische Hilfswerk (THW) stand ebenfalls auf dem Alarmierungsplan, musste jedoch nicht eingreifen.

Brandursache unklar: Polizei ermittelt

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie Einsatzleiter Jürgen Geisel vom Roten Kreuz mitteilte. Ein Feuerwehrmann, der als Atemschutzgeräteträger im Einsatz war, klagte kurzfristig über Kreislaufprobleme, war aber schnell wieder auf den Beinen.

Weshalb es zu dem Brand gekommen ist, war zunächst unklar und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hervorragend reagiert haben drei Arbeiter der Papierfabrik, wie Betriebsleiter Helmut Liesen gegenüber dem Bayerischen Roten Kreuz auf Anfrage mitteilte. Sie hatten den Brand entdeckt und umgehend erste Maßnahmen eingeleitet. Zudem sprang die sogenannte Sprüh- und Flutanlage in der Lagerhalle an; das ist eine automatische Löscheinrichtung, die bei einem Feuer bereits in den ersten Minuten große Mengen Wasser freisetzt, um so möglichst eine größere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Das hat nach Worten von Liesen gut funktioniert.

Insgesamt lagern nach Angaben des Betriebsleiters mehrere Tausend Tonnen Altpapier in der betroffenen Halle. Rund 200 bis 300 Tonnen, die von dem Schwelbrand direkt betroffen waren, mussten nach draußen ins Freie gebracht werden.

