Alphornbläser begrüßen die Gäste der Hegeschau der BJV-Kreisgruppe Ebern

Nach dem bayerischen Jagdgesetz ist alljährlich der Kopfschmuck des erlegten Schalenwildes vorzulegen. Diese Hegeschau der Kreisgruppe Ebern des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) wird diesmal aber mit einer Naturschau und einer Ausstellung verbunden, die auch die Zusammenarbeit verschiedener Verbände auf diesem Gebiet unterstreichen wird. Dazu sind alle Naturfreunde und interessierten Bürger für Samstag, 13. April, um 19 Uhr in den Gemeinschaftsraum der Firma Rösler in Memmelsdorf/Ufr. eingeladen, wobei die Ausstellung schon ab 18 Uhr geöffnet ist.

Die Arbeit der Jäger

Der Vorsitzende der Kreisgruppe Ebern, Helmut Sieghörtner, wies schon im Vorfeld auf die vielfältige Arbeit der Jäger vor Ort und in den Revieren hin. Die Aufgaben reichten von Biotopmaßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes für die freilebende Tierwelt bis hin zur Führung von Schulklassen oder anderen Gruppen. Der Tätigkeitsbereich umfasse natürlich auch die Aus- und Fortbildung der Jäger, die Durchführung von Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhunde oder auch die Ausbildung von Jagdhornbläsern.

Die Jagdhornbläsergruppe Ebern, die auf dem vierten Platz in Bayern rangiert, wird die Veranstaltung umrahmen. Die Jagdhornbläser können in diesem Jahr auch ihr 50-jähriges Bestehen feiern, und Reiner Wild ist der einzige Bläser, der von Anfang an bis heute noch aktiv ist.

Erstmals werden sich dabei auch die "Alphornbläser Haßberge" mit Hornmeister Reinhard Lösslein präsentieren und ab 18 Uhr die musikalische Begrüßung der Gäste übernehmen.

Mit der Hegeschau ist diesmal eine große Tombola mit vielen Preisen verbunden. Der Hautpreis ist ein Gutschein für eine Jagdgelegenheit in Finnland. Die Jäger der Kreisgruppe Ebern pflegen nämlich seit fünf Jahren eine "Jagdkameradschaft" mit Jägern aus Mittelfinnland. So waren schon einige Jäger der Kreisgruppe Ebern in Finnland zur Jagd auf Birkhahn, Elch oder auch Robben. Beim Gegenbesuch waren finnische Kollegen in den Haßbergen, vor allem zur Jagd auf Wildschweinen oder Rehböcke, die es dort seltener gibt.

Vier Ausstellungen

Bei der Tombola gibt es außerdem viele Sachpreise wie Saatgut für Blühflächen, Produkte von einheimischen Imkern, aber auch Honig aus Finnland zu gewinnen. Der Erlös der Tombola ist bestimmt für das "Wiesenbrüterprojekt" in den Baunach-Auen.

Im Rahmen der Naturschau gibt es Ausstellungen der Imker, des Bundes Naturschutz, des Fischereiverbandes und des Landesbundes für Vogelschutz zu sehen. Außerdem wird Günther Gabold von der Greifvogelauffangstation Stettfeld die Veranstaltung bereichern.

Hauptredner ist der Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbandes, Enno Piening, der auf die aktuellen Themen des Jagdwesens und sicherlich auch auf den Wolf eingehen wird. Aber auch das Thema der Artenvielfalt wird zur Sprache kommen, und Jagdberater und Forstdirektor Hans Stark erstattet seinen jährlichen Bericht.