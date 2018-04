Alles klingt nach schöner Jahreszeit

"Eigentlich müsste, bei den Temperaturen, unser Konzert Sommer- und nicht Frühjahrskonzert heißen", sagte der Zweite Vorsitzende der Weisachtaler Blasmusik, Stefan Mildenberger bei der Begrüßung zum Musikereignis in Maroldsweisach. Frühsommerliche Töne und Klänge waren dann von der Stadtkapelle Seßlach und der Weisachtaler Blasmusik zu hören. Einen kurzweiligen Abend hatte Dimitry Braudo, Dirigent der Weisachtaler, versprochen, ein solcher wurde es bei dem gut zweistündigen Konzert.



Schwungvolles Programm

Beschwingt spielten zunächst die Stadtkapelle Seßlach unter ihrem Dirigenten Michael Bauer und nach einer Pause die Weisachtaler Blasmusik die Besucher im voll besetzten Hartlebsaal in Maroldsweisach in den Frühling. Der "Weckruf" erfolgte mit "Nineteen-Fifty-Eight", einem Stück mit frischer Energie, der der walisischen Musikszene entspringt, bevor "P.O.S.", ein Marsch der polnischen Streitkräfte ertönte. "Wir sind 70 Jahre alt, wir haben so um die 40 Musiker", sagte ein Sprecher der Seßlacher Stadtkapelle und leitete damit zu "Wir sind wir" über, der neuesten Blasorchester-Polka von Peter Leitner.



Rockiges Medley

"Tico Tico" erzählt von einem Spatz im Maismehl und zählt zu den Standards lateinamerikanischer Musik und Tänzen Brasiliens. Energiegeladene Musik brannte mit dem aufregenden Medley "The Blues Brothers Revue" auf, gefolgt von "Grease", der Titelmusik eines Kultfilms aus den 1970er Jahren, bei der die Besucher eifrig mitklatschten. Unter die Kategorie leichte Musik fällt "Queen's Park Melody", eine Musik mit barockem Einfluss. Das Medley "Bon-Jovi-Rock-Mix" für Blasorchester aus dem Jahr 1968 war ein fetziger Melodienreigen zum Schluss. Allerdings wurden Zugaben gefordert, welche die Stadtkapelle Seßlach unter anderem mit dem populären Konzertmarsch "Hoch Heidecksburg" gerne erfüllte.



Blech ersetzt die Geigen

Heidi Hofmann führte durch den Melodienreigen der Weisachtaler Blasmusik, der mit dem deutschen Militärmarsch, "In Treue fest", einen schwungvollen Auftakt hatte. "Wiener Melange" steht eigentlich für Kaffeegetränke, vor allem in Wien, der Stadt des Kapellmeisters Johann Strauß. Sind bei diesem Lied bei dem bekannten Geigenspieler André Rieu Geigensoli zu hören, so waren es wohlklingende Blechmusiktöne bei den Weisachtalern. Peter Seifert brillierte und entflammte als Solist mit Flügelhorn und Trompete die Herzen der Besucher mit "Flammende Herzen", einem neuböhmischen Blasmusikstück. "Komm mit mir ins "Abenteuerland" bat die Kapelle und nahm die Gäste mit dem Hit der Gruppe "PUR" auf eine musikalische Abenteuerreise.



Saxofone lassen grüßen

Eine klangvolle Nummer präsentierten die Blasmusiker mit "singenden" Saxofonen bei dem Lied "Saxophone Dreams." Die deutsche Gruppe Karat aus der ehemaligen DDR und Peter Maffey haben das Lied bekanntgemacht: "Über sieben Brücken musst du geh'n", durfte nicht fehlen und ein Best of Hits der 70iger Jahre, die in den Ohren klangen, kündete den Schluss des Auftritts der Weisachtaler an. Mit der Polka "Von Freund zu Freund" schloss das Programm. Aber auch die Weisachtaler Blasmusik musste nochmals ran und zwei Zugaben spielen, eine Polka und ein Marsch, schlossen deren Auftritt ab.



Erfolgreich bei der Prüfung

Beide Kapellen konnten sich in reichlich Beifall sonnen. Ausgezeichnet wurde die 14-jährige Katharina Eberth für die erfolgreiche Ablegung der D2-Prüfung. Lobende Worte sprachen hier Günter Rüpplein, Kreisbeisitzer im Nordbayerischen Musikbund, und der Vorsitzende der Weisachtaler, Andreas Binger. Beide überreichten der jungen Musikerin Urkunde und Anstecknadel.



Die Stadtkapelle Seßlach mit ihrem Leiter, Michael Bauer, spielte beim Frühjahrskonzert der Weisachtaler Blasmusik auf. Foto: Helmut Will



Die Gastgeber der Weisachtaler Blasmusik mit Dimitry Braudo am Taktstock zeigten, dass sie sich schon richtig auf ihr Jubiläum vorbereitet haben. Foto: Helmut Will



Peter Seifert brillierte als Solist und entflammte mit dem Lied "Flammende Herzen", die Herzen der Besucher. Foto: Helmut Will



Katharina Eberth freut sich die D2-Prüfung geschafft zu haben und nimmt die Glückwünsche von Günter Rüpplein, Kreisbeisitzer im Nordbayerischen Musikbund, entgegen. Foto: Helmut Will



Auch ihr Saxophon "sang" bei dem Lied "Saxophon Dreams" mit. Foto: Helmut Will



Hände hatten viel zu tun beim Spenden von Beifall für die Weisachtaler Blasmusik und der Stadtkapelle Seßlach. Foto: Helmut Will



Stefan Mildenberger, 2. Vorsitzender der Weisachtaler bei seiner Begrüßung. Foto: Helmut Will



Wuchtiger Bass und sein Bläser



Heidi Hofmann führte durch das Programm bei der Weisachtaler Blasmusik. Foto: Helmut Will