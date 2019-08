Abt Degen hatte allen Grund zur Freude

Die Rahmenbedingungen waren ganz wie im richtigen Leben: immer wieder mal eine schwarze Wolke am Himmel, einige Regentropfen, die eine oder andere Panne, aber vorwiegend Sonnenschein, gute Laune und ein friedliches Miteinander. Vor allem das, ein friedliches Fest, wünschte sich Bürgermeister Thomas Stadelmann für die Weinfest-Tage.

Als die beiden Kapellen aus Zeil und Ziegelanger die Symbolfiguren und die Prominenz zum Marktplatz geleiteten, waren die Bänke am Marktplatz und in der Hauptstraße bereits gut gefüllt, was den Gästen auf der Tribüne einen sehr beeindruckenden Anblick verschaffte. Launige Trinksprüche gab es auf Einladung von Festleiter Helmut Trautner von Staatsministerin Dorothee Bär, Landrat Wilhelm Schneider, den Landtagsabgeordneten Steffen Vogel und Gerald Pittner sowie den Pfarrern Michael Erhard und Hans-Christian Neiber.

Gleich zwei Prinzessinen

Große Anerkennung für die Arbeit der Winzer im Abt-Degen-Weintal gab es von Weinbaupräsident Artur Steinmann. Die Abt-Degen-Weintal-Prinzessin Anna-Lena Werb begrüßte die Gäste herzlich und stellte die Vorzüge des Zeiler Weins heraus. Begleitet wurde sie in diesem Jahr erstmals von Bierprinzessin Kerstin Friedrich, denn gerade Zeil stehe ja exemplarisch für die Verbindung zwischen Bier- und Weinfranken, die der Landrat zuvor schon betont hatte.

Bürgermeister Thomas Stadelmann dankte allen, die zum Gelingen des Weinfestes beitragen und auch dem "Liederkranz" für das tolle Auftaktkonzert am Freitag. Der Zeiler Zusammenhalt funktioniere, auch wenn immer wieder das Gerücht kursiere, das Weinfest habe diesmal zum letzten Mal stattgefunden, denn: "Totgesagte leben länger."

Ausklang am Montag

Dem "Abt Degen" (Richard Schlegelmilch) oblag es schließlich, das 35. Zeiler Weinfest offiziell zu eröffnen und einen angenehmen Verlauf zu wünschen. Auf dem gesamten Festgelände wurde kräftig mitgesungen, als die beiden Kapellen als Gemeinschaftschor das Frankenlied spielten. Derweil konnten es die Kindergartenkinder, die den Festzug angeführt hatten, kaum mehr erwarten, ihre Luftballons steigen zu lassen.

In den Ständen waren die Helfer längst gerüstet, ihre Gäste mit vielfältigen Spezialitäten zu verwöhnen. Der Samstag und auch der Sonntag bescherten bestes Weinfestwetter, vielfältige Musik unterhielt die Gäste, und nach bisherigen Erkenntnissen gab es kaum unschöne Zwischenfälle.

Am Montag klingt das 35. Weinfest in Zeil aus. Ab 18 Uhr ist nochmals Festbetrieb mit vier verschiedenen Musikgruppen der unterschiedlichsten Stile.