Abgerutschte Böschung blockiert neue Straße bei Ebern

Die Kreisstraße war nach viereinhalb Monaten Bauzeit am 18. Dezember 2018 wieder für den Verkehr freigegeben worden. Landrat Wilhelm Schneider freute sich damals, dass die wichtige Verbindung in zwischen dem Baunach- und dem Itzgrund wieder befahren werden kann. Nun muss diese Verbindung wieder gesperrt werden - voraussichtlich bis 17. April. Grund: Die Böschung auf der rechten Seite (in Richtung Gleusdorf gesehen) ist abgerutscht und die Erde droht auf die Fahrbahn zu geraten. Auch an weiteren Stellen hat sich der Hang in Bewegung gesetzt, so dass Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen. Die Umleitung erfolgt über die Staatsstraße Richtung Untermerzbach und umgekehrt.