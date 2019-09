365-Euro-Ticket soll kommen

Die Mitglieder des Ausschusses sprachen sich in ihrem Beschlussvorschlag an den Kreistag für die Einführung eines 365-Euro-Tickets aus. Das Ticket würde für Schüler, Auszubildende sowie FSJler und Bufdis gelten, erklärte Susanne Lutz, die am Landratsamt für den Bereich ÖPNV zuständig ist.

Der Freistaat Bayern trage zwei Drittel der Mindereinnahmen, die aus dem 365-Euro-Angebot entstehen. Der Landkreis müsse demnach anteilig für ein Drittel der Mindereinnahmen aufkommen.

In einer Berechnung mit Zahlen des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) wurden die Kosten für den Ausgleich der Mindereinnahmen und die Einsparungen bei den Kosten für die Schülerbeförderung gegenübergestellt. Daraus ergab sich, wie Lutz berichtete, für den Landkreis Haßberge ein Plus von rund 6500 Euro.

Nur im Verbund gültig

Da das 365-Euro-Ticket vorerst nur im jeweiligen Verbund gilt, könnten es Schüler, die zum Beispiel eine Schule in Schweinfurt besuchen, nicht nutzen. Wie Lutz auf Nachfrage des Ausschusses erklärte, betrifft dies etwa zehn Prozent der Schüler im Landkreis. Der Großteil der Schüler bewege sich innerhalb des Verkehrsverbunds.

Für die Einführung des 365-Euro-Tickets ist zunächst die Zustimmung aller Landkreise im Verbund erforderlich.

Der Ausschuss sprach sich außerdem für ein ÖPNV-Förderpaket der bayerischen Regierung aus, mit dem unter anderem die Digitalisierung im VGN vorangetrieben werden soll.