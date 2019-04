35-Jähriger rastete beim Zeiler Weinfest aus

Mit fast 2,8 Promille Alkohol und Rückständen von Cannabis im Blut ist ein 35-Jähriger aus dem Maintal am späten Abend des 5. August vergangenen Jahres auf dem Zeiler Weinfest ausgerastet. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft streckte er gegen 23.15 Uhr seinen ausgestreckten Mittelfinger einem Polizisten vors Gesicht. Als die Polizeibeamten die Personalien des 35-Jährigen feststellen wollten, ergriff er die Flucht in die Menschenmenge. Den Beamten gelang es, den Mann einzuholen und zu Boden zu bringen. Doch der wehrte sich, schlug, trat und spuckte um sich, wobei mehrere Polizisten mit Prellungen verletzt wurden. Außerdem beleidigte der Wüterich die Beamten mit Schimpfworten, von denen "Missgeburten" und "Hurensöhne" noch zu den harmloseren Ausdrücken zählten.

Am Mittwoch erhielt der vierfach vorbestrafte Hartz-IV-Empfänger seine Quittung am Haßfurter Amtsgericht, das ihn zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe verurteilte. Als Bewährungsauflage muss er 500 Euro an die Stiftung der Polizeigewerkschaft berappen.

Auf der Anklagebank beteuerte der Angeklagte, der ohne Verteidiger erschienen war, sich an die Tatnacht nicht mehr erinnern zu können. Er sei am nächsten Morgen in der Ausnüchterungszelle der Haßfurter Polizei aufgewacht. Der Tattag sei ein schlechter Tag für ihn gewesen. Er habe seinen 14-jährigen Sohn sehen wollen, was ihm jedoch seine Ex-Frau verweigert habe. Danach habe er am Sander Baggersee aus Frust mit zwei bis drei Weinflaschen "vorgeglüht", um dann in Badelatschen das Zeiler Weinfest zu besuchen - und es unsicher zu machen.

Dies sei dem Angeklagten gelungen, meinte einer der beteiligten Polizeibeamten im Zeugenstand. Die Beamten hätten dem Mann außer Fuß- und Handfesseln eine Spuckschutzhaube anlegen müssen, weil der Angeklagte in einer Tour gespuckt und beleidigt habe. Dies habe er in seiner gesamten Laufbahn noch nicht tun müssen, sagte der Ordnungshüter. Ein weiterer Beamter sagte, dass ein Tritt des Wüterichs einen Schuhabdruck auf seiner Brust hinterlassen habe. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte dem Täter zwar eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit, jedoch war er zum Tatzeitpunkt trotz seiner hohen Alkoholisierung nicht schuldunfähig.

Ein Unbekannter ist er vor Gericht nicht. Bedrohung, Körperverletzungen, Beleidigungen, Diebstahl, Schwarzfahren und Hausfriedensbruch stehen in seinem Sündenregister. Gefängniszellen kennt er auch schon von innen. Die Staatsanwältin forderte dennoch "nur" eine Bewährungsstrafe von acht Monaten, trotz der teilweise "äußerst gefährlichen" Aktionen des Angeklagten, die glücklicherweise keine schweren Verletzungen verursachten. Das Plädoyer des Angeklagten fiel kurz aus: "Dumm gelaufen" meinte er und entschuldigte sich für seinen Ausraster, wie er es bereits zuvor bei den Polizisten getan hatte.

Richterin Ilona Conver würdigte den Auftritt des Angeklagten. Er habe sich "ordentlich präsentiert" und habe eine positive Sozialprognose, da er einen Sohn hat und eine Arbeitsstelle in Aussicht steht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.