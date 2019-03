35-Jähriger machte Haßfurt unsicher

Mit diversen Diebstählen, Hausfriedensbrüchen und einer gefährlichen Körperverletzung hat ein 35-jähriger Syrer aus dem Maintal im Sommer und Herbst vergangenen Jahres Haßfurt unsicher gemacht. Am Donnerstag musste sich der Täter vor dem Amtsgericht Haßfurt verantworten, wo Richterin Ilona Conver dem kriminellen Treiben des Angeklagten erst einmal für längere Zeit ein Ende machte. Sie schickte den Angeklagten für ein Jahr und vier Monate hinter Gitter. Der Angeklagte wurde in insgesamt acht Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Am 1. August vergangenen Jahres geriet er gegen 22 Uhr abends mit einem 60-jährigen syrischen Landsmann in Streit vor einem Dönerladen in der Bahnhofstraße in Haßfurt. Bei der verbalen Auseinandersetzung blieb es nicht: Der Angeklagte schlug mit einer vor dem Laden aufgestellten Werbetafel mehrfach auf den 60-Jährigen ein und brach seinem Opfer dabei den rechten Unterarm und das Handgelenk. Der Geschädigte musste operiert werden und eine Woche im Krankenhaus bleiben. Bis heute trägt er eine Schiene am Unterarm.

Im September und Oktober 2018 missachtete der Angeklagte mehrfach Hausverbote in verschiedenen Haßfurter Geschäften und einer Diskothek. Obwohl er vom Personal zum Verlassen des Ladens aufgefordert wurde, ließ er sich nicht davon abhalten, zuvor noch einige Waren "bargeldlos" mitgehen zu lassen.

Äußerst dreist verhielt er sich nach den Angaben einer Filialleiterin in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße. Dort packte er vor den Augen der Verkäuferin Kopfhörer aus und steckte sie in seine Ohren. Anschließend nahm er Waren aus den Regalen, um diese durch den Markt zu werfen. Er öffnete nach Aussage der Verkäuferin verpackte Lebensmittel und aß sie im Markt und gönnte sich dazu einen Schluck Cola, ohne dafür zu zahlen. Eine von der Verkäuferin alarmierte Polizeistreife entdeckte später weitere Gegenstände aus dem Markt in der Jackentasche des Angeklagten.

In einer Diskothek in der Bahnhofstraße hat der Angeklagte laut Aussage eines Security-Mitarbeiters trotz Hausverbots immer wieder versucht, in das Innere des Gebäudes zu kommen. Er soll darüber hinaus Gäste belästigt und versucht haben, Drogen zu verkaufen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeibeamte neben weiterem Diebesgut ein hochwertiges Mountainbike, das zuvor in der Nähe des Landratsamtes gestohlen worden war, sowie mehrere Mobiltelefone, deren Besitzer jedoch nicht ermittelt werden konnten. Bei der Durchsuchung habe der Angeklagte immer wieder gelacht und die Diebstähle ins Lächerliche gezogen, sagte ein Polizeibeamter im Zeugenstand.

"Mit den Lächerlichkeiten ist es heute vorbei", stellte die Staatsanwältin fest. Sie suchte bei dem Angeklagten vergeblich nach strafmildernden Umständen, wurde aber auf der "Minus-Seite" schnell fündig: Sechs Vorstrafen stehen im Sündenregister des 35-Jährigen, allesamt aus dem Jahr 2018 und allesamt einschlägig wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Drogendelikten, für die der Angeklagte jeweils Geldstrafen kassierte. Eine Gefängniszelle kennt er auch schon von innen. Denn er sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Bamberg. Er wurde zum Prozess in Haßfurt in Fußfesseln vorgeführt. Der Anklagevertreter plädierte auf eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die die Vorsitzende übernahm.

Pflichtverteidiger Alexander Wessel hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr für angemessen gehalten, da der Diebstahl des Fahrrads nicht nachweisbar sei. Der Angeklagte, der über die komplette Prozessdauer von seinem Schweigerecht Gebrauch machte, entschuldigte sich schließlich doch noch für seine Taten. Er habe "schwierige Zeiten durchgemacht", gab er zu Protokoll.

Doch dies ließ Richterin Ilona Conver so nicht stehen. "Ihre Taten sind nicht durch Fluchterlebnisse entschuldbar", redete sie dem Verurteilten ins Gewissen. "Es ist auch in Syrien nicht üblich, sich so aufzuführen. Sie haben im Sommer und Herbst 2018 Haßfurt aufgemischt bis zur ihrer Verhaftung", sagte sie weiter. Eine Bewährungsstrafe sei wegen des Verhaltens des Angeklagten nicht drin. Zudem muss der berufslose Verurteilte sowohl die Prozesskosten als auch die Kosten des Opfers, das mit seinem Anwalt Bernhard Langer als Nebenkläger auftrat, berappen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Recht versöhnlich zeigte sich der Geschädigte im Gerichtssaal. "Das ist Hasan, meine Freund. Hat manchmal keine Kopf", entschuldigte er fast die Tat seines Peinigers, der demnächst genug Zeit hat, seinen Kopf zu benutzen und über seine Taten nachzudenken.